S obviněním počítám, ale od policie je to vendeta, říká podezřelý z podílu na smrti matky oběti střelby
Podezřelým z účasti na sebevraždě matky jedné z obětí střelby na filozofické fakultě je bývalý příslušník pražské pořádkové jednotky. Redakci iROZHLAS.cz mimo jiné řekl, že očekává sdělení obvinění. Podíl na smrti ženy ale odmítá. Kriminalisté shromažďují důkazy, které jeho roli v kauze potvrdí, nebo vyvrátí. Pokud ho začnou stíhat, v krajním případě mu hrozí až 12 let vězení. Žena zemřela letos v dubnu.
Pavel Štěpán byl u policie 18 let. Naposledy sloužil u pražské pořádkové jednotky, kde strávil šest roků. Byl expertem na balistiku. Tehdejší policejní prezident Jan Švejdar ho však na podzim 2019 propustil, protože Štěpán zpronevěřil peníze svých kolegů. Šlo o zhruba 70 tisíc korun. Dostal osm měsíců podmíněně odložených na rok a čtvrt.
Jak nyní iROZHLAS.cz ověřil, právě Štěpán je podezřelý z podílu na smrti matky jedné z obětí útoku střelce na filozofické fakultě. Při tragédii přišla o dceru, poté veřejně kritizovala postup policie v souvislosti se zásahem na fakultě. Podle ní bylo v moci sboru útoku předejít. Policii také vyčítala, že nepřiznala pochybení.
Žena si v důsledku ztráty dcery vzala život. Policie ji našla v sobotu 12. dubna na dně propasti Macocha. Kriminalisté okolnosti její smrti prověřují pro podezření z účasti na sebevraždě. Podle nich ji někdo mohl k poslednímu činu navést nebo ji v něm přímo pomoct. Podle poznatků kriminalistů má být tím někým Pavel Štěpán.
‚Tak to zkrátka je‘
„Policie mě prostě za podezřelého považuje, tak to zkrátka je,“ pojmenoval pro iROZHLAS.cz veřejně poprvé svou roli v případu Štěpán. Má advokáta. Na policii byl podávat vysvětlení jednou, podle svých slov strávil výpovědí zhruba čtyři hodiny. Neměl prý důvod cokoliv zamlčovat. „Všechno jsem tam řekl,“ podotkl.
Jak mluví paragrafy
§ 144
Účast na sebevraždě
(1) Kdo jiného pohne k sebevraždě nebo jinému k sebevraždě pomáhá, bude potrestán, došlo-li alespoň k pokusu sebevraždy, odnětím svobody až na tři léta.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti nebo na těhotné ženě.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let nebo na osobě stižené duševní poruchou.
Redakce uplynulou středu upozornila, že vyšetřovatelé případ nově prověřují podle nejpřísnějšího odstavce. V průběhu objasňování kauzy zjistili, že se u ženy v důsledku smrti dcery rozvinula duševní porucha. A za podíl na sebevraždě takto stiženého člověka je sazba až 12 let vězení.
„Počítám s tím, že mě obviní. To je prostě vendeta, čistě účelová záležitost. Tohle trestní řízení se vede z důvodu, aby se odvedla pozornost od hlavního problému, a to jsou policejní chyby,“ popisal Štěpán. Chybami myslí odpovědnost sboru za střelbu na fakultě.
Rozkrývání případu od 23. července probíhá pod dozorem Krajského státního zastupitelství v Brně, které si případ převzalo kvůli zpřísnění kvalifikace. A jeho vedoucí Jan Sladký se k práci policie vyjádřil jasně, jeho lidé bdí „nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení“.
Ženě radil, protože sloužil u policie
Štěpán se po boku matky zavražděné studentky začal objevovat na jaře loňského roku. Podle svého vyjádření ji podporoval v její snaze zjistit, zda policie mohla útoku střelce zabránit. Byla přesvědčená, že měla udělat více. Stejně tak za ní Štěpán stál, když kritizovala sbor za nedostatečnou sebereflexi.
„Sloužil jsem u policie, takže jsem jí v něčem poradil. Ale ona se rozhodovala sama. Já jsem jí vždy pouze řekl, jaké jsou možnosti nebo jak některé věci probíhají,“ přiblížil. Seznámili se po jednání sněmovního bezpečnostního výboru, jenž se střelbou na fakultě zabýval. Vyměnili si čísla, následně se mu prý žena ozvala první.
Ve Sněmovně byl tehdy s jedním kolegou, na jednání výboru se údajně octil náhodou. Podle svých slov ani nevěděl, že poslanci budou projednávat tragédii na fakultě. „Chápu, že tomu nebudete věřit,“ reagoval na opakovaný dotaz, jak se jen tak náhodou ocitl právě na tomto výboru.
A protože v ženě živil její kritiku policejní práce v souvislosti se zásahem na fakultě, stejně jako jí měl pomáhat rozkrýt údajná pochybení sboru, na oplátku se na něj kvůli smrti ženy zaměřili vyšetřovatelé. „Je jim to nepříjemné, tak se logicky pídí po mně,“ předložil svou verzi Štěpán.
‚To vám říct nemůžu‘
Web FORUM 24 na základě svých zdrojů popsal, že Štěpán matku zastřelené k propasti Macocha odvezl. V tom má spočívat jeho podíl na její sebevraždě. „To vám nemůžu říct. To je předmětem šetření policie,“ odpověděl na dotaz redakce iROZHLAS.cz, zda tak skutečně učinil. Odmítá, že by ho požádala, aby ji na místo odvezl.
„To v žádném případě,“ reagoval pak na otázku, zda ženě pomohl s odchodem ze světa. Její smrti prý lituje, dává si to za vinu. Ale v jiném smyslu, než hovoří aktuální podezření policie. „Možná jsem pro ni mohl udělat více,“ uvedl. Aby našla odpovědi na otázky, zda policie mohla střelbě na fakultě předejít, upřesnil.
Neodpověděl ale na opakovaný dotaz, kdy ženu viděl naposledy. A jestli to bylo v den její smrti. „Tak to vám říct nemůžu, protože to bych asi něco porušil,“ řekl s odkazem na neveřejnost probíhajícího trestního řízení.
Zmíněné FORUM 24 po rozhovorech s nejbližšími zemřelé uvedlo, že Štěpán ji od rodiny izoloval. Měl se také stát jejím dědicem. Údajně disponuje i milionem korun, které dostala jako odškodnění za smrt dcery. „Řízení o pozůstalosti probíhá. A peníze měla v advokátní úschově,“ uvedl s tím, že k nim nemá přístup.
‚Podezřelá je konkrétní osoba‘
Původně se zabývala smrtí ženy policie v Blansku, protože Macocha leží v tomto okrese. Po přesunu případu do Brna prověřování vedou krajští kriminalisté. Jejich úkolem je posbírat další důkazy, díky nimž získají ucelený obraz o možném zapojení Štěpána do popsané sebevraždy. A pak ho buď obviní, nebo podezření odloží.
„Je prověřováno podezření ze spáchání trestného činu konkrétní osobou,“ řekl v tomto týdnu redakci oficiálně vůbec poprvé šéf brněnských krajských žalobců Jan Sladký, kudy se trestní řízení ubírá. Pokud se kauza dostane až k soudu, Štěpán je přesvědčený, že se očistí.
Policejní prezident Martin Vondrášek připustil, že analytický výkon policie v případu ozbrojeného útoku mohl být lepší a že komunikace s fakultou nebyla z její strany optimální. Kvůli tragédii Poslanecká sněmovna zřídila vyšetřovací komisi. Její závěr zněl, že výslovných chyb se sbor nedopustil.
„Poslanecká sněmovna vyslovuje nesouhlas s postupem ministra vnitra a policejního prezidenta, kteří velmi dlouho a opakovaně odmítali připustit jakékoliv nedostatky v operačním a taktickém řízení a v nasazování sil a prostředků Policie ČR,“ zní však oponentní závěr dvou členů komise tragédie, Heleny Válkové a Jaroslav Maška (oba kandidují za ANO do Sněmovny).
