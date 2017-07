S policií se můžeme doplňovat a žádat od ní informace, říká Plíšek k vyšetřování nahrávek Babiše

Lídr ANO Andrej Babiš a novinář Marek Přibil. To by měli být podle poslance TOP 09 Martina Plíška hlavní aktéři příštího jednání vyšetřovací komise, která vznikla kvůli uniklým nahrávkám jejich rozhovorů. „Budeme chtít vědět, zda nakládali s informacemi z živých spisů,“ řekl v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Plíšek, který komisi předsedá. Uvedl zároveň, že poslanci budou mít přístup také k informacím z policejního vyšetřovaní tajně pořízených nahrávek. Rozhovor Praha 7:55 19. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec TOP 09 Martin Plíšek | Foto: Veronika Rejmanová | Zdroj: TOP 09

Mezi prvními v úterý k výslechu dorazili náměstci policejního prezidenta a nejvyššího státního zástupce Jaroslav Vild a Igor Stříž. Proč jste si pozvali zrovna je? Co jste od nich chtěli slyšet?

Setkání mělo spíše informační charakter. My jsme chtěli od zástupců Policejního prezidia a nejvyššího státního zástupce vědět, jak probíhá oběh vyšetřovacích spisů, které osoby se s nimi seznamují a jak jsou spisy zabezpečeny proti zneužívání informací a jejich vynášení na veřejnost.

Zajímali jsme se i o kontrolní kárné nástroje, které jsou uplatňovány v případě, že dojde k porušení zákona. Bylo to pro nás přínosné pro zmapování situace a zároveň i určitým vodítkem pro přizvání dalších svědků na jednání vyšetřovací komise.

Sněmovní komise k únikům ze spisů chce vyslechnout i Babiše a Přibila Číst článek

Takže výslech se vedl pouze v obecné rovině.

Pánové nebyli zbaveni mlčenlivosti, byli pozváni už ve čtvrtek po prvním jednání komise. V úterý to byla druhá schůze. My jsme vyloženě chtěli vědět základní obecné informace. Zároveň nás zajímalo i to, jak oni sami vnímají úniky ze spisů na veřejnost a jak je zabezpečeno to, aby k tomu nedocházelo.

A co jste se tedy dozvěděli?

Byl kladen důraz na lidský faktor, tedy na personální výběr lidí, kteří se v určitých fázích trestního řízení dostanou k vyšetřovacím spisům. Taky jsme mluvili o tom, kdy se se spisy seznamuje více subjektů nebo jak je řešeno neoprávněné nakládání s informacemi ze spisů, a to jak ze strany policistů, tak ze strany státního zastupitelství. Byl to pro nás určitý vstup do tématu. Na přístí jednání komise tak už můžeme zvát konkrétní svědky a zabývat se konkrétními věcmi. Většina svědků musí být ale zbavena mlčenlivosti, tedy kromě poslance Babiše, novináře Přibila a zástupce České advokátní komory.

Předseda hnutí ANO a exministr financí Andrej Babiš | Foto: DAN MATERNA / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Na přístí jednání zamýšlíte tedy pozvat Andreje Babiše a novináře Marka Přibila. Na co se jich budete ptát?

Komise má řešit možné zneužití informací z živých spisů, diskreditaci nebo očernění politické konkurence. Budeme chtít proto vědět, zda při vzájemné komunikaci s informacemi z živých spisů nakládali.

Kdo by měl před vyšetřovací komisi předstoupit? předseda hnutí ANO Andrej Babiš novinář Marek Přibil ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) policejní prezident Tomáš Tuhý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová olomoucký vrchní žalobce Ivo Ištvan šéf GIBS Michal Murín ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Michal Mazánek zástupce České advokátní komory

Kromě nich koho dalšího plánujete vyslýchat?

Těch svědků je více. Zveme i například ministra vnitra Milana Chovance (z ČSSD), ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (z ANO), policejního prezidenta Tomáše Tuhého a další. Musí být ale nejdříve zbaveni mlčenlivosti.

Myslíte, že vám všichni oslovení "svědci" vyhoví a před komisi předstoupí?

Chceme řešit systémová opatření na straně exekutivy, politickou odpovědnost i to, jak se k tomu postaví jednotliví ministři. Pak je možné dát i náměty pro změnu zákonů, to ale už bude doporučení pro příští volební období.

Komisi tlačí čas

Na šetření možných úniků z policejních spisů máte necelé dva měsíce. Není to málo času?

Bude to záležet také na akceschopnosti přizvaných svědků, zda budou moci dorazit. Jejich informace budou pro naše závěry důležité. Nechci ale předjímat, ten čas na práci je ale velmi krátký. Proto jsme se i rozhodli, že komise bude jednat minimálně jednou týdně, chceme se tomu věnovat odpovědně.

Když se vrátíme ještě k těm prvních výslechům policejního náměstka Vilda a náměstka nejvyššího žalobce Stříže, jaký jste z toho měl pocit? Byli vůči komisi vstřícní?

V mezích informací, které mohli říkat, řekli skutečně ty podstatné věci. Logicky jsme se nemohli dotknout žádných konkrétních kauz. Vyplynulo z toho ale například i to, že je vhodné vyslechnout také šéfa GIBS Murína, protože jsme řešili i inspekční činnost.

EXKLUZIVNĚ: Policisté sbírali kompro materiály na Chovance a Tuhého. Předávali je novináři Přibilovi Číst článek

Také jsme si vyžádali, aby nám do dvou týdnů podali informaci, jak se tři roky zpátky šetřilo neoprávněné nakládání s informacemi ze spisů.

Jaké by mohly být výstupy vyšetřovací komise?

Jedna věc je popis slabých míst v systému z hlediska kontrolních a kárných nástrojů, aby se předcházelo úniku ze živých kauz. Další možnost je podnět orgánům činným v trestním řízení na základě informací, které zjistíme. Třetí věcí mohou být pochopitelně i návrhy na změnu legislativy.

Sněmovní vyšetřovací komise Na začátku byla snaha vyšetřit, zda měl lídr hnutí ANO Andrej Babiš přístup k informacím z policejních spisů. Poslanci se proto (z podnětu ČSSD) dohodli na vytvoření vyšetřovací komise, a to i přes odpor hnutí ANO a části Úsvitu. Shodli se na tom krátce poté, co tajně pořízené nahrávky na internetu zkraje května zveřejnila anonymní skupina skrývající se za twitterovým účtem Julius Šuman. Závěrečnou zprávu by měla komise předložit sněmovně do poloviny září.

Uniklými nahrávkami šéfa hnutí ANO s novinářem Přibilem se zabývá také policie. Vám jde o vyšetření politické roviny, tedy toho, zda nemohl Babiš informace z živých kauz zneužít v politickém boji. Přesto, nesnažíte se suplovat funkci policistů, aniž byste měli otevřený přístup ke všem relevantním informacím?

To se může doplňovat. My si už můžeme dokonce vyžádat i některé informace, které policie šetří a seznámit se s nimi. Na druhou stranu komise nemá zadání pouze v oblasti trestního práva. Může nastoupit i v oblasti soukromého správního práva ve spojitosti s možným zneužitím informací pro diskretizaci politické konkurence.

Podobná vyšetřovací komise byla zřízena také loni v souvislosti s reorganizací elitních policejních útvarů. Po tom, jak se naložilo s jejími výstupy, se dnes nikdo nepídí. Neobáváte se toho, že vaše práce vejde také záhy v zapomnění?

To je věc těch, kterým je naše zpráva určena, tedy vlády, ta se zodpovídá Poslanecké sněmovně. Myslím si, že závěry komise se může zabývat i politická reprezentace po volbách a je dobře, že se ta situace minimálně zmapuje a případně se navrhnou další opatření.