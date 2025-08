‚S Prague Pride nebojujeme, takhle to vyšlo.‘ Na Pochodu pro Ježíše se v centru Prahy sešly desítky lidí

V centru Prahy se v sobotu odpoledne sešli účastníci akce Pochod pro Ježíše. Akce začala na Hradčanském náměstí, odkud se lidé průvodem vydali na Staroměstské náměstí | Foto: Jakub Jirásek | Zdroj: iROZHLAS.cz



Další fotografie (11) V centru Prahy se v sobotu odpoledne sešli účastníci akce Pochod pro Ježíše, podle odhadů novinářů jich na místě bylo několik desítek. Akce začala na Hradčanském náměstí, odkud se lidé průvodem vydali na Staroměstské náměstí. Současně v Praze v sobotu vrcholí také festival hrdosti Prague Pride na podporu práv leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+). Jedna z organizátorek Pochodu pro Ježíše Zuzana Šimkaninová řekla, že souběh akcí je náhoda. Fotogalerie Praha 21:23 2. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Setkali jsme se křesťané z různých skupin z celého Česka, někteří i ze Slovenska a dalších zahraničních zemí. Přišli jsme, abychom oslavili Ježíšovo jméno a mohli takto sdílet lásku, radost a mír, který nám dává,“ uvedla Šimkaninová.

Videa o církvích a LGBT jsem začal točit ze vzteku. Politici vírou často skrývají homofobii, říká student Číst článek

Podle Šimkaninové nebylo záměrem akci uspořádat ve stejný den jako duhový průvod Prague Pride. „Není to naschvál. Přizpůsobili jsme ten datum minulému roku a také jsme se přizpůsobovali Latinské Americe, kde to mají zítra,“ uvedla. „Není to o tom, že bychom spolu bojovali, takhle to vyšlo,“ dodala.

V centru Prahy se v sobotu odpoledne sešli účastníci akce Pochod pro Ježíše. Akce začala na Hradčanském náměstí, odkud se lidé průvodem vydali na Staroměstské náměstí | Foto: Jakub Jirásek | Zdroj: iROZHLAS.cz

Někteří účastníci Pochodu pro Ježíše nesli transparenty s nápisy Ježíš žije, Jesus is king (Ježíš je král) nebo Jesus is the only way (Ježíš je jediná cesta). Akce, kterou pořádají organizace Salvation Crew a Zasáhnout svět, bude na Staroměstském náměstí od 18.30 pokračovat kulturním programem.

Duhového průvodu Prague Pride se v sobotu účastnily desítky tisíc lidí. Průvod trval zhruba dvě a půl hodiny a obešel se bez komplikací. Policie neřešila žádné konflikty, řekl její mluvčí Jan Daněk. Na Letné je odpoledne Pride Park s programem na šesti pódiích, v plánu jsou koncerty či atrakce.

Někteří účastníci Pochodu pro Ježíše nesli transparenty s nápisy Ježíš žije, Jesus is king (Ježíš je král) nebo Jesus is the only way (Ježíš je jediná cesta) | Foto: Jakub Jirásek | Zdroj: iROZHLAS.cz