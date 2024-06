S sebou občanku nebo pas. O voličský průkaz do eurovoleb můžete žádat ještě na úřadě

Vybírat své zástupce v Evropském parlamentu může každý svéprávný občan České republiky, kterému je 18 a více let. A to platí i v případě, že oslaví osmnáctiny až druhý den voleb.

V těchto volbách můžou na území Česka hlasovat i občané dalších členských států EU. Musí být ale na seznamu voličů a nejméně 45 dnů před začátkem voleb přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu v Česku.

Občanský průkaz nebo pas

Volby začnou už tento pátek 7. června. Raději si proto zkontrolujte platnost svých dokladů. Bez nich vás totiž komise hlasovat nenechá, zdůrazňuje ředitel odboru voleb Ministerstva vnitra Tomáš Jirovec:

„Základem je, abyste prokázal totožnost, a ta se podle volebních zákonů prokazuje typicky občanským průkazem anebo cestovním pasem.“

Třeba řidičský průkaz vám tedy stačit nebude. A ještě jedno důležité upozornění: v Česku už si sice můžete stáhnout do mobilu aplikaci E-doklady, elektronický občanský průkaz ale komise v těchto volbách ještě uznávat nebudou. Přinést si tak zkrátka musíte fyzický doklad.

Voličský průkaz

Pokud se nechystáte volit ve svém okrsku, budete potřebovat voličský průkaz, a už je nejvyšší čas o něj požádat.

Lhůta pro odeslání elektronické žádosti sice skončila, až do středy ale můžete o voličský průkaz žádat na obecním úřadě, ve velkých městech pak na úřadu městské části. A je velmi důležité průkaz neztratit, doplňuje Tomáš Jirovec z ministerstva vnitra:

„Voličský průkaz je fyzický dokument. Je to takový obdélníkový papírek, takže není to tak, že když si zažádate datovkou, datovkou i přijde. Tak to nefunguje. Právě proto, že originály voličských průkazů se ve volebních místnostech odevzdávají.“

To má zabránit tomu, aby někdo volil dvakrát. Pokud tedy voličský průkaz ztratíte, nebudete moct hlasovat. Úřad totiž v praxi nemůže ověřit, že původní průkaz už opravdu nemáte.

Volební místnosti se otevřou v pátek 7.6. ve 14 hodin a zavřou na noc ve 22:00. V sobotu pak můžete hlasovat od 8 do 14 hodin.