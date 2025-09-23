S vládním seznamem strategických ložisek nesouhlasí obce. Těžit se má i desítky metrů od bydlišť
Lešany na Benešovsku nesouhlasí s těžbou kamene v lokalitě Holé Vršky. Právě tuto oblast navrhla vláda zařadit na seznam strategických ložisek, stejně jako dalších téměř 50 míst v Česku. Kapacita stávajících lomů bude podle ministerstva průmyslu a obchodu brzy vyčerpána a je nutné do deseti let otevřít nové lomy. Aktuálně ministerstvo řeší připomínky starostů, ale taky Svazu měst a obcí.
Lešany mají z těžby kamene obavy a poslali už k záměru připomínky ministerstvu průmyslu a obchodu. Podle obce by označení ložiska Lešany-Holé Vršky za strategické umožnilo stanovení dobývacího prostoru bez účinné konzultace s obcí a případná těžba by pak výrazně zasáhla do života lidí.
Nejbližší domy jsou totiž od možného místa těžby vzdálené pouze 200 metrů vzdušnou čarou. Obyvatelé mají obavy z prašnosti, hluku, dopravní zátěže a taky ze znehodnocení nemovitostí. Lešany už na dopis dostaly z ministerstva odpověď, ta je ale nepotěšila.
V textu stojí, že stávající ložiska budou během osmi až dvanácti let vyčerpána, proto vláda využívá zákonem danou pravomoc a chce určit lokality nezbytné pro zajištění surovin pro klíčové stavby. A u Lešan je kvalitní kámen pro chystanou výstavbu dálnice D3. Obec se ale nevzdává a chystá další kroky, které by mohly záměr vlády zvrátit.
Kamenolomy na Teplicku
Na Teplicku jsou kamenolomy Měrunice a Všechlapy. Zastupitelé obce Zabrušany, kam patří Všechlapy, schválili možnost rozšíření těžby už v roce 2023. Podle nezávislého starosty Vítězslava Škuthana bylo už tehdy jasné, že kameniva začíná být nedostatek.
Těžaři obci nabídli finanční a materiální pomoc. Lidi z blízkého okolí kamenolomu, což jsou zejména osady Štěrbina a Straky, by měli dosáhnout na jednoduchý dotační program, který Zabrušany připraví a poskytne peníze na nová okna, dveře, mytí fasády a podobně.
Obce v okolí všechlapského kamenolomu trápí hlavně nákladní doprava, taky prašnost nebo otřesy při odstřelech. Těch by mělo být míň, doufá starosta, protože v rozšířené části se má těžit strojně.
O dvacet kilometrů dál je kamenolom Měrunice, kde se těží čedič. Podle nezávislého starosty Filipa Strassera to je kvalitní kámen, který je možné použít i na svršky vysokorychlostních tratí. Taky tam zastupitelé na žádost těžařů kývli a pracují na změně územního plánu.
Kamenolom leží u hlavní trasy, takže náklaďáky přes obec nejezdí. Dřívější komorové odstřely v posledních letech nahradily odstřely clonové, které nejsou tak hlučné. V Měrunicích se má těžit ještě čtyři roky. Teď se těžba může o deset let prodloužit.