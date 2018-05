Do Česka vjela první část amerického vojenského konvoje. Míří na cvičení do Pobaltí

Do České republiky vjelo v úterý krátce před půl osmou prvních několik vozidel amerického vojenského konvoje, který se bude přes Česko přesunovat na cvičení Saber Strike 2018 v Pobaltí. Mezi vozy byly obrněné transportéry Striker, nákladní automobily i víceúčelové terénní vozy HMMWV, známé jako Humvee. Rozvadov 19:50 29. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký vojenský konvoj při přesunu na cvičení Saber Strike 2018 | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Z Rozvadova zamíří konvoj, doprovázený Vojenskou policií a Policií ČR, po dálnici D5 a dále po trase pražský okruh, D1 a D10 do kasáren ve Staré Boleslavi, kde mají vojáci přenocovat.

Přes Českou republiku má přejet celkem asi 400 vozidel a 1000 vojáků. Konvoj je rozdělen do dvou částí. První vstoupí do ČR během úterního večera, druhá část ve čtvrtek večer.

Nocleh ve Staré Boleslavi

Aby kolona vojenských vozidel co nejméně narušovala plynulost provozu, má být v úterý rozdělena asi do sedmi menších částí, které do země vstoupí zhruba s hodinovými odstupy. Celkem by mělo v úterý přijet do Česka ze základny v Německu do 170 vozidel a do 300 lidí. Čtvrteční druhá část konvoje má přijet rovněž večer a má být rozdělena do deseti částí.

Po noclehu ve Staré Boleslavi mají vojáci pokračovat druhý den kolem 7:00 k hraničnímu přechodu Náchod, přes Polsko odtud pojedou do Pobaltí.

Českou republikou za poslední tři roky projelo několik větších konvojů americké armády. Pozornost vyvolal především první z nich. I když se proti němu zpočátku ozývali hlavně odpůrci NATO, americké vojáky nakonec během cesty i na jednotlivých zastávkách vítaly tisíce lidí.