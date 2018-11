Reportérka Slonková, jež našla premiérova syna: Babiš mladší je oběť celého příběhu, je k smrti vyděšený

Hostem Radiožurnálu byla Sabina Slonková, reportérka Seznam Zprávy, která společně s Jiřím Kubíkem vypátrala ve Švýcarsku premiérova syna Andreje Babiše mladšího, který figuruje v kauze Čapí hnízdo. Podle Slonkové to vypadalo, že prchá před spravedlností a že je zločinec. „Když jsme ho našli, tak jsme zjistili, že Andrej Babiš mladší rozhodně není zločinec, ale je to oběť celého příběhu,“ řekla v rozhovoru. Rozhovor Praha 14:15 13. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Reportérka Seznam Zprávy Sabina Slonková | Foto: Tomáš Krist/MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jak na vás Andrej Babiš mladší působil po zdravotní známce?

My jsme se tou věcí samozřejmě zabývali, protože jsme věděli, že zřejmě toto bude logická obrana pana premiéra. Situaci ohledně zdravotního stavu Andreje Babiše juniora jsme řešili i s právníky a jejich závěr po prostudování příběhu i samotného záznamu rozhovoru byl jednoznačný: zdravotní stav Andreje Babiše juniora je pro posuzování oprávněnosti pořízení záznamu irelevantní. Jinak řečeno, že Andrej Babiš junior není schopen účastnit se trestního řízení ze zdravotních důvodů, tvrdí policii lékařka, která kandidovala za ANO a spolupracuje s Andrejem Babišem starším.

Policie měla právě proto pochybnosti o věrohodnosti zprávy, že není schopen účastnit se trestního řízení. A proto chtěla Babiše mladšího přezkoumat. To se jí nepovedlo, mimo jiné proto, že Babiš mladší zmizel. Bylo tedy čistě na nás, abychom na laické úrovni, protože ani jeden z nás nemá vzdělání v oboru psychiatrie, posoudili z chování Andreje Babiše, z jeho výrazu, z jeho verbálního projevu, jestli je jeho chování v ten daný okamžik ovlivněno možnou duševní poruchou. Když to viděli právníci, tak dospěli k závěru, že záznam vůbec nenasvědčuje tomu, že by Andrej Babiš měl takovou zdravotní indispozici, která by zpochybňovala, co říká.

On sám říká, že prášky bere.

Ano, on nezpochybňuje, že je nemocný. To zaznělo i v reportáži. Ale říká, že jeho problémy byly zveličené právě proto, aby se nemusel účastnit trestního řízení v kauze Čapí hnízdo.

Byl by podle vás Andrej Babiš mladší sám ochoten vypovídat, pokud by ho policie zkontaktovala?

To si vůbec netroufám odhadovat, myslím si, že každý si dovede představit, jak je trestní řízení nepříjemná záležitost. Takže pokud bude mít možnost se ho nezúčastnit a bude se mu moct vyhnout, tak toho samozřejmě využije. Důvod, proč jsme se rozhodli po něm pátrat, byl, že to vypadalo, že syn Andreje Babiše, na kterém stojí vyšetřování dotační kauzy premiéra, prchá před spravedlností. Že je nějaký zločinec, který se skrývá na neznámém místě, aby nebyl vyslechnut.

Když jsme ho našli, tak jsme zjistili, že Andrej Babiš mladší rozhodně není zločinec, ale je to oběť celého příběhu. Ten člověk je k smrti vyděšený, vystrašený a sám říká, že co prožil za uplynulé dva roky, bylo něco šíleného.

Sama policie říká, že celé vyšetřování případu Čapího hnízda zdržuje to, že se nepodařilo vyslechnout děti Andreje Babiše. Proč s tím má podle vás policie problém, když vám se podařilo s Andrejem Babišem mladším zkontaktovat?



Já samozřejmě nevím, jaké kroky policie podniká nebo nepodniká v pátrání po Andrejovi Babišovi mladším. Je třeba mít na mysli, že celý případ má v rukou jeden jediný člověk. My jsme s kolegou Kubíkem byli dva. Vyšetřovatel má i řadu dalších jiných případů a jeho možnosti jsou z části omezené i tím, že Andrej Babiš junior má švýcarské občanství. Vypátrali jsme ho v zahraniční, tudíž komisař Pavel Nevtípil (detektiv, který kauzu Čapí hnízdo vyšetřuje, pozn. red.) se nemůže sebrat a vyjet do zahraničí, protože to zákony nepovolují. Otázkou je, jestli bylo v silách jednoho jediného člověka, který má navíc svázané ruce zákony ve smyslu, že nesmí operovat v zahraničí – což nám novinářům nic nezakazuje – tak jestli vůbec bylo v jeho silách, aby ho našel.

Jak jste zjistili, že se syn Andreje Babiše nachází právě ve Švýcarsku?

My jsme po něm pátrali zhruba celý letošní rok, během toho období jsme zachytili informaci o tom, že do Česka dorazil e-mail z telefonního čísla Andreje Babiše juniora, ve kterém píše o únosu na Krym. A posléze jsme zjistili, že to vyšetřovala jiná policejní jednotka, než je komisař Nevtípil. Tito policisté ho měli vyslechnout k údajnému únosu.

Ale podle toho, co on nám potvrdil, a z informací, co máme k dispozici, tak ho nikdo nevyslechl a uzavřeli to s tím, že se případ nestal, že nešlo o žádný únos, o žádný trestný čin. Sám Andrej Babiš mladší říká, že s ním policie v této věci vůbec nemluvila. Já se poté ptám, jak je možné, že jedna složka policie po Andrejovi Babišovi mladším usilovně pátrá a druhá složka komunikuje s právníky, má e-mail a zároveň není schopná komunikovat s člověkem, který se ho snaží najít.

Premiér Babiš ve své reakci píše o nehorázném tlaku novinářů na orgány činné v trestním řízení a honu na jeho rodinu. Proč je Andrej Babiš mladší v případu Čapí hnízdo tak důležitý, že jste po něm pátrali až ve Švýcarsku?

Pan premiér zapomíná na jednu věc, že to byl právě on, kdo svoji rodinu a děti do celého příběhu zatáhl. V roce 2016 ve sněmovně oznámil, že to byly jeho děti, kdo držely farmu Čapí hnízdo v době, kdy obdržela dotaci. Právě proto policie obvinila posléze jak Babiše juniora, tak premiérovu dceru z prvního manželství a další příbuzné. Policie je přesvědčena, že rodinní příslušníci včetně dětí sehráli pro českého premiéra roli bílých koňů tak, aby farma Čapí hnízdo dosáhla na dotaci. Protože kdyby byla jakkoli spojena s premiérem či holdingem, tak by na tu dotaci nedosáhla. Dotační podmínky to neumožňovaly.

Jediný, kdo může v tuto chvíli jednoznačně říct policii, jestli je její podezření oprávněné, či má pravdu premiér Babiš a skutečně držely v rozhodující době farmu Čapí hnízdo jeho děti, jsou právě ty děti. Ve chvíli, kdy Babiš mladší zmizel, tak bylo logické, že jsme se ho snažili vypátrat a promluvit si s ním. Jak jsme si promluvili, tak vlastně řekl zásadní věc, která staví kauzu Čapí hnízdo do jiného světla. On říká, že měl s Čapím hnízdem technicky vzato něco společného, podepsal nějaké dokumenty, ale vůbec neví, co v nich bylo.