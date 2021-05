Ředitel uherskohradišťské policie Šabršula končí ve funkci. V minulosti čelil podezření z řízení v opilosti

Ředitel uherskohradišťského územního odboru policie Bronislav Šabršula končí ve funkci. Informaci zveřejněnou na webových stránkách regionálního Deníku v pátek potvrdil policejní mluvčí Petr Jaroš. V minulosti byl Šabršula postaven mimo službu kvůli podezření na řízení v opilosti, které se však neprokázalo. Uherské Hradiště 9:13 28. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel uherskohradišťského územního odboru policie Bronislav Šabršula končí ve funkci. Informaci zveřejněnou na webových stránkách regionálního Deníku v pátek potvrdil policejní mluvčí Petr Jaroš | Foto: jan karásek / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Ředitel Územního odboru Uherské Hradiště byl k 31. květnu 2021 propuštěn ze služebního poměru,“ řekl Deníku Jaroš. Bližší podrobnosti policie neuvedla.

Do čela uherskohradišťské policie se Šabršula vrátil po vynucené pauze v lednu 2018. O jeho tehdejším návratu do funkce rozhodl v září 2017 brněnský krajský soud. Kvůli podezření z řízení v opilosti, které se ale později neprokázalo, byl Šabršula v roce 2014 postaven mimo službu a později převelen do Prahy.

Policejní prezidium v inkriminovaném případu respektovalo rozsudek krajského soudu, který projednával Šabršulovu správní žalobu.

Soud zrušil rozhodnutí, kterým byl Šabršula odvolán ze služebního místa vedoucího územního odboru, neboť neměl platnou bezpečnostní prověrku. Tu získal v průběhu odvolacího řízení, proto soud rozhodnutí o odvolání z místa zrušil, uvedlo na začátku roku 2018 policejní prezidium.

Kauza Šuman

Policisté našli Šabršulu v dubnu 2014 spícího za volantem v Polichně, části Luhačovic na Zlínsku. Šabršula popřel, že vůz odstavený částečně v silnici řídil, dechovou zkoušku i krevní testy na alkohol odmítl.

Policisté našli šéfa územního odboru policie v autě poté, co je svědek upozornil na kličkující auto. Navíc na něm bylo uražené venkovní zpětné zrcátko na straně řidiče.

Šabršula tvrdil, že byl jen spolujezdec a auto řídila žena, jemu blízká osoba. Uvedl, že se s ženou nepohodl. Řidička podle něj pak vozidlo zastavila a odešla. Šabršula si prý na místo řidiče přesedl, když zjistil, že automobil má rozbité zrcátko.

Podle soudu se tuto verzi nepodařilo vyvrátit. Před návratem do Uherského Hradiště před třemi lety Šabršula pracoval jako rada Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia ČR.

Šabršulovo jméno se objevilo i v souvislosti se zveřejněnými nahrávkami schůzek na twitterovém účtu Julius Šuman v létě před parlamentními volbami v roce 2017. Podle zjištění Radiožurnálu měl Šabršula zásobovat kompromitujícím materiálem na exministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) a bývalého policejního ředitele Tomáše Tuhého dnes již bývalého novináře Mf Dnes Marka Přibila.