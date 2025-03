Do Česka se dostává prach ze Sahary, obloha může změnit barvu. Největší koncentrace se čekají v pondělí

Do Evropy, včetně Česka, se nyní dostává ve vyšších vrstvách atmosféry saharský prach. Jeho koncentrace v atmosféře není vysoká, ale stačí na to, aby obloha získala mírně zakalený vzhled do bíla. Největší koncentrace by prach měl v Česku dosáhnout v pondělí, uvedl Český hydrometeorologický ústav.

