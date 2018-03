Případ kurdského politika zadrženého v Česku končí. Státní zástupkyně se jím nebude dál zabývat

Městské státní zastupitelství v Praze ukončilo šetření případu kurdského politika Sáliha Muslima. Mělo rozhodnout o jeho případném vydání do Turecka. Informaci potvrdila Radiožurnálu mluvčí pražského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová. Policisté Muslima zadrželi koncem února v Česku, soud ho následně propustil na svobodu a politik odcestoval do zahraničí. Praha 14:18 19. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kurd Sálih Muslim u českého soudu | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Případ pro českou stranu podle mluvčí pražského státního zastupitelství Štěpánky Zenklové skončil, protože Sálih Muslim už není v Česku.

Ankara požaduje zatčení Muslima tentokrát od Německa. Kurdský politik v Berlíně vystoupil na demonstraci Číst článek

„Státní zástupkyně začátkem minulého týdne ukončila předběžné šetření v této věci. Osoba se nezdržuje na území České republiky a v takovém případě nelze v extradičním řízení pokračovat,“ vysvětlila pro Radiožurnál Zenklová.

Advokát Sáliha Muslima Miroslav Krutina uvedl, že i přes faktický konec procesu by mezinárodní zatykače na jeho klienta měly nadále platit.

„Nemám zprávu, že by dokumenty, které byly podkladem (pro zatčení), tedy zatykače z Turecka, byly zrušeny. Je to pořád ve hře. Předpokládám, že Turecko se bude dále obracet na země, o kterých bude mít povědomí, že se v nich klient pohybuje, s žádostí o to, aby vůči němu postupovaly,“ uvedl.

Policisté při zatčení kurdského politika Muslima nepochybili, měli souhlas žalobců, zmínila inspekce Číst článek

„Ta věc jako taková neskončila, ale pokud se jedná o české justiční orgány, tak tady skončila,“ doplnil Krutina.

Česká policie zadržela Sáliha Muslima na základě zatykače vydaného Nejvyšším soudem v Ankaře koncem února. Státní zastupitelství následně navrhovalo vzít ho do předběžné vazby.

Soudce Jaroslav Pytloun však návrhu nevyhověl a Muslima propustil na svobodu. Muslim následně odjel z Česka. Slíbil ale, že zůstane v Evropské unii.

Turecko považuje kurdského politika za teroristu, podle Kurdů je naopak hrdinou boje proti takzvanému Islámskému státu.