‚Naším vzorem je bin Ládin.’ U soudu s bývalým pražským imámem a jeho rodinou rozhodly nahrávky

Případ bývalého pražského imáma Samera Shehadeha, jeho bratra Omara a Fátimy Hudkové je v českém prostředí výjimečný. Samer pomohl svým příbuzným dostat se do Sýrie, aby tam mohli bojovat ve jménu islámu.

Městský soud v Praze v únoru rozhodl, že za to Samer stráví za mřížemi deset let. Omar by měl zůstat ve vězení jedenáct let a jeho žena Fátima šest. Úřady ale nevědí, kde se manželský pár nachází.

Klíčové pro rozhodnutí soudu byly nahrávky a zprávy, ve kterých trojice popisuje své chování. „Já jsem terorista, to jsem já, přestaň si něco nalhávat,“ napsala například manželka Omara Shehadeha své matce. Vyplývá to z rozsudku, který server iROZHLAS.cz získal pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím.

Obě strany se odvolaly, rozsudek je proto nepravomocný. Na konci května čeká obžalované další líčení u pražského vrchního soudu. Dokumenty Praha 6:00 2. května 2020 Bývalý pražský imám Samer Shehadeh (vpravo) u soudu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jednání všech obžalovaných je vysoce společensky škodlivé ve smyslu § 12 odst. 2 tr. zákoníku, a nepostačuje uplatnění jejich odpovědnosti dle jiného právního předpisu. Jejich jednání je škodlivé jak v rámci ČR, tak i v širším měřítku, tedy v rámci mezinárodního společenství, když vstupem do organizace an-Nusra, resp. podporou k jejich vstupu ze strany obž. Samera S., se obžalovaní dopustili závažného protiprávního jednání, které ohrožuje demokratickou společnost jako celek,“ napsala v rozsudku Kateřina Radkovská, předsedkyně senátu Městského soudu v Praze.

Příběh, který trval dva roky, se odehrával v několika rovinách. Klíčovými aktéry byli nyní již bývalý pražský imám Samer Shehadeh a jeho bratr Omar s manželkou Fátimou (dříve Kristýnou) Hudkovou.

Samer, který byl letos v únoru jako jediný z obžalovaných přítomen u soudu, pomohl několika lidem dostat se do Sýrie a do teroristické skupiny Džabhat an-Nusra. V letech 2016 až 2017 pak teroristickou organizaci finančně podporoval.

Přes sociální sítě vyhlásil celkem tři sbírky na léčbu raněných a na nákup potravin v Sýrii.

V obhajobě tvrdil, že peníze nebyly určené jen pro bojovníky. „On ale nerozlišuje mezi zraněným civilistou a bojovníkem, bojovník má podle něho dokonce přednost, protože riskuje svůj život pro dobrou věc. Na to, co udělal, je patřičně hrdý, nemá se za co stydět a nemá důvod toto popírat,“ parafrázoval Samerovu výpověď soud.

Celkem poslal do Sýrie 519 815 korun.

Z Kristýny Fátimou

Část prostředků přivezla do země Fátima, které Samer pomohl potřetí se provdat právě za Omara a dostat se ke skupině an-Nusra.

Fátima se podle jejího otčíma Otmara S. zradikalizovala už v osmnácti letech ve Finsku, odkud přijela „zahalená a hrála si na muslimku“. Podle práva šaría se provdala celkem třikrát a dvakrát rozvedla. Se všemi svatbami jí pomohl právě Samer.

První vztah podle jejího tehdejšího manžela trval jen několik měsíců, druhý byl delší. „Nemodlila se, nosila hidžáb, ale žádné další praktiky spojené se zahalováním neprovozovala,“ vypověděl druhý z manželů.

Ze Samerovy výpovědi i několika zpráv, které si vyměnili s bratrem Omarem, vyplývá, že až poté projevila zájem vzít si islámského bojovníka mudžáhida.

„Ohledně sňatku, tak pokud chceš, tak ti mohu poslat jednu Češku odsud. Myslím to vážně, je tu jedna muslimka, Češka, ale ona se hodně zlepšila, je mladá, je jí 24 let a říkají, že je krásná. A ona dodržuje pravidla a jejím přáním je vzít si za muže mudžáhida. Tahle sestra je výjimečná tím, že ona přijímá pravdu, i kdyby to nebylo v její prospěch…,“ napsal Samer na konci listopadu 2016.

Dvojice se seznámila přes aplikaci Telegram, Samer je oddal přes Skype a teprve poté se Fátima rozhodla odcestovat za svým novým mužem. Samer jí nejdříve objednal 30. března 2017 letenku do Turecka a společně vymysleli plán, jak postupovat, aby ji pustili do země.

O penězích, které s sebou vezla, měla říkat, že jsou určené na islámskou školku. Dokonce měla od bývalého pražského imáma dostat kontakt na islamistu v Rusku, který podobné sbírky zařizuje.

„Dal bych vám na něj kontakt, abyste to divadýlko měla kompletní,“ napsal Samer Fátimě týden před odletem. První pokus vycestovat do země se ale nezdařil, protože turecké úřady ji vyhodnotily jako „potenciálně problematickou pro vstup na turecké území“.

Proto se nakonec Fátima rozhodla dostat se do Sýrie po zemi. Samer jí na začátek dubna objednal jízdenku na autobus do Sofie a Istanbulu. Přes komplikace se na druhý pokus do Sýrie ke svému manželovi, jehož viděla naživo poprvé, dostala. Obhajoba tvrdila, že Fátima se v Sýrii pouze starala o manžela. „Že tam pouze vařila a prala Omarovi ponožky, soud odmítá,“ uvedla ale během líčení soudkyně. Důkazem podle ní může být mimo jiné to, že své matce poslala fotografii v nikábu a s kalašnikovem v ruce.

Zároveň obhajoba tvrdila, že „Fátima tuto anabázi podstoupila z důvodu svých psychických potíží, se kterými se léčila, a z toho důvodu, že měla být sexuálně napadena v dětství a prožila určitý čas v dětském domově“.

I to ale soudkyně odmítla. „Ze zpráv, které měl soud k dispozici od obž. Fátimy H., ji nelze v žádném případě považovat za jakkoliv zmatenou,“ napsala.

Fátima totiž ve zprávách své matce několikrát zdůraznila, že ví, co dělá, a že ji k tomu nikdo nenutil. „Já tady nejsem kvůli němu (Omarovi), já jsem tady kvůli tomu, že chci bojovat proti nevěřícím,“ zaznělo například v hlasové zprávě z října 2017. „Naším vzorem je Usáma bin Ládin,” uvedla také.

Druhý nejlepší ve výcviku

„… jsem spokojená, mám výborného manžela, máme krásný vztah. (…) Omar je velice šikovnej, chytrej, inteligentní… Nasbíral tolik zkušeností… Omar je ten, kterej vede lidi a kterej je učí…,“ svěřila se rovněž Fátima matce. A jak vyplývá z dalších důkazů, které měl soud k dispozici, Omar skutečně ve zkouškách, které absolvoval čtvrt roku po svém příjezdu v březnu 2017, exceloval.

Z „vysvědčení“ je patrné, že získal 98 bodů ze 100 a umístil se jako druhý nejlepší ze všech účastníků. „Já jsem díky Bohu skončil výcvik v táboře… Bylo to dobré, hodně náročné… Přesto jsem to díky Bohu dodělal na výbornou, takže mě chtějí za trenéra,“ popsal ve zvukové zprávě pro matku.

Musel absolvovat předměty jako právní věda uctívání nebo Prorokovy výroky. „Nejenže jsem se naučili se zbraněmi, ale i taktiku, jak zaútočit a jak zareagovat zpětně na různé předměty, třeba pasti, bunkry, útoky (přepadení) měst, útoky v lesích. Jak držet zbraně a vše… Naučili jsme se používat více zbraní, nejen kalašnikov… Také granátomet, naučili jsme se s bombami… Ale díky Bohu, dá se říci, že já jsem byl z nich nejlepší ve sportu a taktice, a vždycky jsem byl princem skupiny,“ psal Omar pro změnu bratrovi Samerovi, jenž mu pomohl dostat se do válkou zmítané země.

Během pobytu v Sýrii Omar uvažoval o tom, že by se z něj stal sebevražedný útočník. „Další věc, o které chci mluvit, je ta, že tvůj bratr se chce stát ingimásím (útočící sebevrah, pozn. red.). To ale není hračka a já bych nechtěl, aby to tak bylo,“ potvrzuje Samerovi známý z teroristické skupiny. Jestli se to nakonec stalo, není jasné.

Omar v organizaci an-Nusra podle důkazů většinu času cvičil bojovníky a společně se skupinou bojoval nejméně do října roku 2017. Poté už o něm ani jeho manželce nemají české úřady žádnou zprávu.

Únorový soud

Samer v minulosti prohlásil, že s nimi byl v kontaktu naposledy v polovině roku 2018. Byl tudíž jediný, kdo si únorový nepravomocný rozsudek vyslechl.

Všem hrozil trest v rozmezí pěti až patnácti let. Bývalý pražský imám ale během přelíčení upozornil, že rozhodnutí soudu pro něj není pravomocné, protože ho může soudit jen bůh.

Soudkyně vzala v úvahu Samerovo doznání, ale podle ní se snažil svoje skutky bagatelizovat.

„Navíc soud měl i bez doznání celou trestnou činnost rozsáhle zadokumentovanou v zachycených audiozprávách a e-mailech, které si obžalovaní zasílali mezi sebou navzájem, se svými rodinnými příslušníky, a i dalšími osobami, zejména těmi, které již působí v organizaci an-Nusra,“ upozornila.

„Jako přitěžující okolnost vzal soud v úvahu, že se všichni dopustili dvou zvlášť závažných zločinů, přičemž typově se dopustili trestné činnosti, která ohrožuje společnost v širokém měřítku,“ napsala soudkyně v závěru svého rozhodnutí. V očích soudu naopak všem prospělo, že byli bezúhonní.

Samer byl odsouzen k deseti rokům vězení za to, že pomohl uprchnout dvěma lidem do Sýrie a ti se tam začlenili do teroristické skupiny an-Nusra. A také za to, že organizaci financoval.

„Co se týče obž. Samera S., nelze očekávat, že uložený trest povede k jeho nápravě, neboť se jej dopouštěl na základě silného vnitřního přesvědčení o správnosti svého jednání, opakovaně prohlásil, že je na to, čeho se dopustil, hrdý,“ napsala v rozsudku Radkovská.

Omarovi vyměřila jedenáct let za mřížemi za to, že se reálně připojil ke skupině an-Nusra, Fátima pak dostala za svoje skutky šest roků odnětí svobody. Právní zástupci trojice se proti rozsudku Městského soudu v Praze odvolali, případ tak bude na konci května řešit Vrchní soud v Praze.