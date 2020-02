‚Český právní řád se právem šaría neřídí.‘ Žalobce chce pro bývalého imáma deset let vězení

Státní zástupce Marek Bodlák navrhl potrestat bývalého pražského imáma Samera Shehadeha deseti lety vězení. Podle jeho úterní závěrečné řeči se podařilo prokázat, že pomohl svému bratrovi Omarovi a jeho družce Fátimě Hudkové odejít do Sýrie a přidat se k teroristické organizaci An-Nusra. Zároveň poslal teroristické organizaci finanční prostředky vybrané ve sbírkách v Česku. Shehadeh se k tomu přiznal, nepovažuje však své jednání za trestné. Praha 13:12 11. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sámer Shehadeh čelí obžalobě z účasti na teroristické skupině a financování terorismu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Předsedkyně trestního senátu Kateřina Radkovská v úterý hlavní líčení, které od počátku provázejí velmi přísná bezpečnostní opatření, odročila. Verdikt v případu plánuje vynést 28. února. Trojici hrozí až patnáctileté tresty vězení. Jejich právní zástupci shodně navrhují, aby byli bratři Shehadehovi i Hudková obžaloby zproštěni.

„Důkazní situace byla doznáním obžalovaného do značné míry usnadněna,“ prohlásil Bodlák. Mezi další důkazy usvědčující Shehadeha i jeho bratra se ženou zařadil audionahrávky jejich rozhovorů či výpovědi svědků.

Podle žalobce tak zbývalo posoudit, zda bývalý imám pomocí bratrovi a Hudkové odejít k An-Nusra a posíláním peněz do Sýrie spáchal trestný čin.

Podle islámského práva bylo jednání bývalého imáma považováno za správné a bohulibé, podotkl Bodlák. „Ale ač se to panu obžalovanému nelíbí, český právní řád se právem šaría neřídí,“ uvedl Bodlák.

‚Jsem patřičně hrdý‘

An-Nusra, později známá jako Džabhat Fatah aš-Šám (Fronta dobytí Sýrie), je podle něj zařazena na seznam teroristických organizací, a Sámer a Omar Shehadehovi i Hudková se tak dopustili trestných činů účast na teroristické skupině a financování terorismu. Pro Omara a Hudkovou navrhl žalobce desetiletý a pětiletý trest vězení.

Bývalý pražský imám uvedl, že je souzen kvůli své ideologii. Nesouhlasí s mučením ani s nenávistí k nevěřícím.

„Šlo nám jen o boj s režimem, který se dopouští genocidy, a o humanitární pomoc,“ prohlásil. Podle své závěrečné řeči nenalezla ani obžaloba „nic hmatatelného, co by z lidského hlediska bylo možné označit jako zločin“.

„Na to, co jsem udělal, jsem patřičně hrdý. Nelituji toho,“ dodal Shehadeh. Rád prý za to půjde do vězení.

Někdejší imám již dříve uvedl, že organizaci An-Nusra nepovažuje za teroristickou a že neuznává současný syrský režim. Prohlásil také, že pro něj rozhodnutí českých soudů není podstatné, protože nerozhodují podle islámského práva šaría.

Dřív přísnější sazba

Samer Shehadeh pomohl podle obžaloby svému bratrovi Omarovi odjet do Sýrie a přidat se k Džabhat Fatah aš-Šám v listopadu 2016. V následujícím roce zajistil cestu i Hudkové, kterou předtím po internetu s Omarem oddal.

Státní zástupce uvedl, že trestné činy účast na teroristické skupině a financování terorismu se trestního zákoníku dostaly až v roce 2017, to však neznamená, že by před tím jeho jednání nebylo trestné. Naopak se podle něj trestalo přísnější sazbou. Ani složitá situace v Sýrii pak nemůže podle něj být důvodem, aby trojici mohl považovat za nevinnou.

S tím však zásadně nesouhlasí imámův advokát Jiří Rosol. Podle něj není možné podřadit čin jeho klienta pod zločin účast na teroristickém útoku, který byl v zákoníku před únorem 2017. Nikdo totiž podle něj neprokázal, že by se jeho bratr Omar nějakého teroristického útoku dopustil.

‚Simplicitní, jednoduchá osoba‘

Hudkovou zase podle Rosola nelze považovat za členku teroristické organizace, protože pouze „doma prala a vařila“. Shehadeh ji pouze oddal a pomohl vycestovat do Sýrie, což není žádný zločin.

Podobně se vyjádřili i advokáti Adam Kopecký a Juraj Koprda. Podle Kopeckého pak Omar Shehadeh již v průběhu roku 2017 organizaci opustil, možná i dříve, než byla zařazena na seznam teroristických organizací podle OSN.

Hudková se zase podle Koprdy pouze ze vzdoru ostentativně prezentovala jako bojovnice, protože neměla dobré rodinné vztahy. „Je to simplicitní, jednoduchá osoba, jejíž vyjádření nemají žádnou vypovídací hodnotu,“ dodal.

O někdejšího imáma se zajímaly tajné služby již před několika lety, když vyzval muslimy, aby se neúčastnili bohoslužby proti terorismu spolu s křesťany. V roce 2017 odjel z Česka, následně ale přišlo obvinění z účasti na teroristické skupině. Policie ho zadržela v Jordánsku. Do Česka byl převezen v listopadu 2018 a od té doby je ve vazbě.