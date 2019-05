Přehled tisku: pražský imám podezřelý ze zpronevěry, dražší zelenina a kritika stavebního zákona

V pátečním tisku se dočtete o v Česku za poslední rok výrazně vzrostly ceny některých potravin. Upozorňují na to Lidové noviny. Mf Dnes píše, že policie podezřívá bývalého pražského imáma Sámera Shehadeha ze zpronevěry peněz a deník Právo si všímá nesouhlasu některých obcí se stavebním zákonem. Více v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 6:55 31. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dražší jsou v obchodech hlavně brambory, cibule nebo zelí, píšou Lidové noviny (ilustrační foto) | Foto: congerdesign/CC0 Creative Commons | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Kvůli letošnímu navýšení starobních důchodů spadly do exekuce tisíce lidí, upozorňuje deník E15. Jejich příjmy totiž překročily takzvanou nezabavitelnou částku. Podobná situace bude podle deníku opakovat i příští rok, kdy mají důchody opět růst. V lednu se penze zvýšily v průměru o devět set korun, další tisícovku navrch pak dostali senioři starší 85 let. Exekutoři strhávají mužům ve finančních potížích v průměru zhruba 2700 korun měsíčně, ženám asi 2200 korun. Můžou jim přitom sebrat až čtvrtinu pravidelného důchodu - ten je teď v průměru bezmála 13 400 korun.

Policie podezřívá bývalého pražského imáma Sámera Shehadeha ze zpronevěry peněz, které čeští muslimové přispívali do dobročinných sbírek. Kriminalisté teď vyšetřují, jestli muž peníze neposlal teroristické organizaci, dočtete se v Mf Dnes. Čeští muslimové ve sbírkách přispívali až tisícové položky - chtěli tak pomoct třeba se stavbou mešity v západoafrickém Beninu nebo přispět na léčbu lidí, kteří utrpěli zranění ve válce v Sýrii. Policisté teď vyšetřuje, kde ve skutečnosti peníze skončili, informuje Mf Dnes. Bývalého pražského imáma podezřívají, že peníze vybrané mezi českými muslimy předal teroristické organizaci Džabhat Fatah aš-Šám, v překladu Fronta dobytí Sýrie. Ta je nástupnickou organizací an-Nusrá, sesterské organizace al-Káidy.

V Česku za poslední rok výrazně vzrostly ceny některých potravin, lidé si připlatí hlavně za zeleninu, píšou Lidové noviny. Dražší jsou v obchodech hlavně brambory, cibule nebo zelí. Například za hlávkové zelí lidé letos v dubnu zaplatili v průměru necelých 29 korun, což je ve srovnání se stejným měsícem v loňském roce o 17 korun víc - tedy nárůst o 140 procent. Kilo cibule teď stojí v průměru bezmála 27 korun - a to je meziročně o 13 korun víc. Brambory jsou pak v Česku oproti loňskému roku v průměru dražší skoro o 10 korun. Ukazují to data Českého statistického úřadu, kterým se Lidové noviny věnují.

V českých lékárnách chybí lék Klimonorm, který ženy používají při obtížích u menopauzy. Všímá si toho regionální Deník. Lék už není k dostání několik týdnů, v lékárnách ale není dostatek ani podobných přípravků, které by pilulky mohly nahradit. Nedostatek léku v tuzemských lékárnách regionálnímu Deníku potvrdila mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Barbora Peterová. Dodala, že se hormonální lék Klimonorm do Česka nedodává už od konce února, a to z marketingovo-obchodních důvodů. Společnost Bayer, která lék vyrábí, navíc podle ní avizovala, že přestane tyto pilulky dodávat i do dalších zemí Evropy. Na toto rozhodnutí nemá ústav podle Peterové žádný vliv.

České obce nesouhlasí se stavebním zákonem, který připravuje ministerstvo pro místní rozvoj, upozorňuje Právo. Podle jeho odpůrců chystaný zákon například zvýhodňuje developery a naopak nepodporuje obyvatele jednotlivých obcí. Vzniká i nesouhlasná petice. Připravovaným zákonem, který má začít platit za dva roky, chce ministerstvo vytvořit jednotnou soustavu státních stavebních úřadů. Podle odpůrců zákona ale obce ztratí možnost vydávat stavební povolení. Ministerstvo oponuje tím, že obecní úřad zajišťuje v rámci přenesené působnosti funkci stavebního úřadu pro stát - to znamená, že se na rozhodování o povolení nových staveb nepodílí ani dnes. Resort považuje zákon za krok ke zjednodušení, a to ve smyslu - jedno razítko, jeden úřad a jedno stavební povolení. Jak řekla Právu ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová za hnutí ANO, nový zákon přinese možnost sdílení úředníků a zajistí i dodržování lhůt.