‚Klasické školní přednášky nefungují.‘ Studenti na středních školách uspořádali festivaly svobody

Výročí listopadových událostí v roce 1989 si v těchto dnech připomínají také studenti a učitelé po celé republice. Samet na školách je společným projektem spolku Díky, že můžem a organizace Post Bellum. Školám nabízejí přednášky, workshopy a další aktivity do výuky. Někde se studenti rozhodli uspořádat vlastní festival svobody: jako třeba na Střední průmyslové škole v Kutné Hoře. REPORTÁŽ Kutná Hora 14:49 17. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Studenti Střední průmyslové školy v Kutné Hoře slaví výročí 17. listopadu | Foto: Lucie Korcová | Zdroj: Český rozhlas

„Dostali jsme za úkol tyhle čtyři: Alexandr Dubček, Václav Havel, Karel Kryl a Šimon Pánek. A napsali jsme o nich nějaké základní informace, jak se podíleli na tom převratu, jaký na to měli vliv,“ popisuje Radiožurnálu osmnáctiletý Tomáš.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž

Spolu se studenty dalších ročníků dodělává plakáty na předem zadané téma, například osobnosti Sametové revoluce.

Pak je rozvěsí po chodbách školy. V těch už visí nápisy Havel na Hrad, Svoboda nebo Demokracie. U hlavního schodiště zapalují studenti svíčky.

Dokreslují tak atmosféru, která se nedá nazvat jinak než revoluční. Jakoby se čas v Kutné hoře vrátil o 32 let zpět.

Studenti Střední průmyslové školy v Kutné Hoře slaví výročí 17. listopadu | Foto: Lucie Korcová | Zdroj: Český rozhlas

Když škola žije

Nápad zorganizovat celodenní studentský festival jako připomínku událostí listopadu 1989 se zrodil v hlavě šestnáctiletého Romana Šauera a jeho kamarádů.

„Tak jsme skočili do ředitelny, nějak to domluvili a klukům se to líbilo, líbí se jim to. I jsem koukal na ty výtvory a jsem spokojenej. Docela jsem se toho bál, ale mně se to líbí,“ popisuje student.

Po 17. listopadu se neřešily jen problémy ekonomiky a politiky, připomíná historik Číst článek

„Nejdřív jsem si řekl: ‚No jo, ale zúčastní se všichni?‘ A pak jsem jim na to samozřejmě kývnul. Já jim taky kývnu skoro na všechno. Mám rád, když škola žije a jak vidíte, tady ta škola dneska žije,“ doplňuje ho ředitel školy Josef Treml.

Velkou podporu měli studenti především u učitelky dějepisu a Občanské výchovy Karolíny Justové, která jim pomohla s organizací.

„Zjišťuju, že takové ty klasické školní přednášky nefungují, že studenti si pořád pletou rok '89 a '68. Dokonce mi nedávno tvrdili, že sametová revoluce byla před 103 lety, takže je to trošku výzva pro pedagoga přemýšlet, jak to dělat jinak, aby se s tou historií nějak potkali,” vysvětluje vyučující.

S tím souhlasí i Roman Šauer, připomínat si události spojené se sametovou revolucí je podle něj zásadní. „Nebýt těch lidí, kteří tam v tu dobu byli a takhle bojovali, tak si myslím, že bychom si teď nežili tak, jak si žijeme,” uzavírá šestnáctiletý student Střední průmyslové škole v Kutné Hoře.

Do projektu Samet na školách se letos zapojilo více než 100 základních a středních škol. Festival pro svoje spolužáky uspořádali studenti na zhruba 20 z nich.

Studenti Střední průmyslové školy v Kutné Hoře slaví výročí 17. listopadu | Foto: Lucie Korcová | Zdroj: Český rozhlas