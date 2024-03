‚Sami se skládáme po stokorunách.‘ Sokolové se po zpronevěře asistentky zlobí a bojí se ztráty prestiže

Českou obcí sokolskou rezonuje podvod, na který před nedávnem přišla policie. Asistentka starostky vyvedla z organizace nejméně 40 milionů korun – platila z nich dovolené nebo drahé oblečení, a když se na to přišlo, sama si vzala život. Někteří sokolští funkcionáři kvůli kauze žádají odvolání šéfky Hany Moučkové. Praha 21:37 4. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někteří členové Sokola se nyní bojí, že jim už města, kraje nebo sponzoři nebudou kvůli kauze tolik věřit | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Odvolání Hany Moučkové z pozice starostky České obce sokolské žádají například z Vysočiny. „Myslím si, že starostka pochybila manažersky. Ne že by snad něco sama ukradla, ale jednoduše si neohlídala, koho vlastně zaměstnává,“ říká starostka Havlíčkovy župy Jana Boháčová.

Podle plzeňských Sokolů by měla Hana Moučková rezignovat raději sama. O podvodu prý mluví i senioři na cvičení.

„Všichni senioři mi na cvičení říkají: ‚My se tu skládáme po stokorunách na členské příspěvky a někdo si pak za to jezdí na dovolenou a nakupuje kabelky.‘ Je to opravdu smutné,“ přibližuje starostka tamní župy Ivana Bartovská.

Pro rezignaci jsou i někteří Sokolové z Královehradeckého kraje, včetně jičínské župy, kterou vede Miloš Vávra. „Moučková měla už dávno odstoupit. To, co se tam dělo, je na její vrub a měla by z toho vyvodit odpovědnost,“ apeluje Vávra.

Klíčové nyní bude mimořádné jednání sokolského výboru v sobotu. Sokol má celkem 42 žup, ale po oslovení alespoň jednoho zástupce z každého kraje nepřišla ani jedna jednoznačná odpověď podporující Hanu Moučkovou. Někde ale zatím stále nejsou rozhodnuti, jak budou hlasovat.

Jednání o odvolání

Hana Moučková chce na mimořádném jednání celou kauzu vysvětlit. Pokud jí kolegové v sobotu dají důvěru, chce šéfovat organizaci do všesokolského sletu, který bude na přelomu června a července v Praze.

Pro Radiožurnál a iROZHLAS.cz Moučková řekla, že se nezříká zodpovědnosti. Zároveň ale zdůraznila, že je prý sama tou podvedenou.

Asistentka Hany Moučkové si měla získat její důvěru a následně ji rafinovaně zneužít. Svým kolegům říkala, že je vážně nemocná, a personálnímu oddělení předkládala i lékařské zprávy, které ale byly zfalšované.

Asistentka vyváděla peníze ze Sokola delší dobu. Kupovala si za ně luxusní kabelky, šperky, oblečení a dovolené. Na výletě v Dubaji byla podle pořadu Reportéři ČT i s Hanou Moučkovou. Sokol tímto zúsobem přišel o desítky milionů korun.

Žena byla v insolvenci a předtím byla už dvakrát odsouzená za milionové podvody. Po odhalení celé kauzy spáchala sebevraždu. Konkrétní detaily nyní mapuje policie.

Pokles prestiže Sokola

Sokolové stále neví, kde přesně budou ukradené peníze chybět. Horší ale budou jiné ztráty, než jsou ty finanční, myslí si tajemnice jihočeské župy Ingrid Váchová. „Finanční ztráta pro nás nebude zdaleka tak bolestivá, jako bude pokles prestiže České obce sokolské,“ obává se.



Někteří členové Sokola se také bojí, že jim už města, kraje nebo sponzoři nebudou tolik věřit. „Získávání financí od soukromých subjektů bude teď daleko horší, jestli vůbec nějaké. Budeme muset také počítat s poklesem státních dotací, ale to je nyní těžké predikovat,“ obává se Michal Mendela z karlovarské župy.

Mluvčí Sokola Radek Smekal před měsícem ubezpečil, že peníze na běžnou činnost spolku ohrožené nejsou. Stejně jako přípravy letošního všesokolského sletu.

Podle výroční zprávy hospodařil Sokol v roce 2022 s příjmy asi 120 milionů korun.