Muž, který samopalem ohrožoval ostrahu třinecké nemocnice, dostal sedm let vězení

Na sedm let poslal Krajský soud v Ostravě do vězení pětačtyřicetiletého muže, který loni v červnu se samopalem a pistolí ohrožoval ochrannou službu nemocnice v Třinci na Frýdecko-Místecku. Jednou dokonce vystřelil. Pracovník bezpečnostní služby do dneška trpí posttraumatickou stresovou poruchou. V pátek to řekl mluvčí soudu Igor Krajdl, rozsudek zatím není pravomocný.

