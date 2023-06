‚Lepší než v obchodě a čerstvé.‘ V Martinicích spustili samosběr česneku, chválí si to pěstitel i zákazníci

Vedro ani prach neodradily zájemce o samosběr česneku u Martinic na Kroměřížsku. Soukromý pěstitel tam na konci června poprvé uspořádal polní prodej přímo u řádků na poli.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Reportáž ze samosběru česneku v Martinicích na Kroměřížsku

„Myslím, že je to úspěch. Tak velké fronty jsem nečekal a potěšilo mě to,“ říká zemědělec František Krjča. Letos česnekem osadil půl hektaru a nabízí šest odrůd.

Počasí ale sklizni česneku nepřálo. „Bylo chladnější jaro, potom deště, pak zase sucho. Nebylo to ideální, ale díky za to,“ říká.

Loni prodával sušený česnek. „Ale to bylo pracné na obdělání. Zaměstnáte moře lidí, co česnek čistí a tak. Samosběr svazků se mi zdá lepší,“ hodnotí Krajča.

Lidé se prochází po poli a vybírají česnek, který za sebou nechal kombajn. „To víte, že je to lepší než v obchodě. Je to čerstvé, čerstvě vyorané, člověk si to sám uskladní. V obchodě je to předražené,“ shodli se lidé, kteří si pro česnek přišli.

Samosběr česneku v Martinicích na Kroměřížsku | Foto: Roman Verner | Zdroj: Český rozhlas