Vdovy na vesnicích, single mladíci ve městech. Jednočlenných domácností rekordně přibylo

‚Neumí pořádně prodat ani to, co dělá dobře.‘ Pavel v Libereckém kraji zkritizoval komunikaci vlády

„Vláda neumí pořádně vysvětlit věci, které dělá. A to snižuje i to dobré, co udělá vůči veřejnosti. Je to věc, která nejenom této vládě, ale celé zemi škodí,“ řekl Petr Pavel.