Šéfka Klubu svobodných matek: Aby někdo kvůli dávkám žil sám? Nelze předpokládat, že je to plošné

„Řada matek žije sama naschvál, aby měly výhody a dosáhly na dávky.“ Tak zní titulek rozhovoru s Alenou Schillerovou (za ANO), který ve čtvrtek spustil vlnu kritiky ze strany některých čtenářů. Ředitelka Klubu svobodných matek Dana Pavlousková slova ministryně financí hájí tím, že je celá věc „komunikačně nešťastná“. Jak říká pro server iROZHLAS.cz, mělo by se odkazovat na statistiku. Bylo by totiž zrádné předpokládat, že jde o plošný problém. Rozhovor Praha 18:43 4. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud se máme bavit o tomto tématu, měli bychom pracovat s konkrétní statistikou, říká Dana Pavlousková. Ilustrační foto | Foto: Marcin Jozwiak | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Co říkáte na slova ministryně financí?

Z mého pohledu je celá věc komunikačně nešťastná. Co se týká mého postoje k návrhu poskytnout jednorázovou finanční pomoc samoživitelům, stejně jako je plánováno pro důchodce, upřímně říkám, že se s ním neztotožňuji.

Důvody jsou dva. Jeden je, že by se jednalo o jednorázovou finanční injekci, která možná by v pocovidové fázi řadě lidí pomohla, na druhou stranu ale zrovna samoživitelé potřebují spíše nějaké dlouhodobé systémové řešení.

Smlouva expartnera jako podmínka příspěvku na bydlení. Nová pravidla ztěžují život samoživitelkám Číst článek

Co se týká druhého důvodu, to je věc, že by vlastně vůbec nedávalo smysl nějaké plošné vyplácení příspěvku samoživitelům, protože jde o kategorii, která pomoc nepotřebuje. Protože samoživitel se nerovná automaticky člověk v nouzi.

Takže za Klub svobodných matek nějakou reakci - třeba veřejný dopis ministryni - nechystáte?

Určitě ne. Ten dotaz je mi pokládaný od včerejšího večera, kdy vypukla ta davová hysterie (a vyšel rozhovor na stránkách CNN Prima News, pozn. red.).

Článek jsem několikrát velmi pozorně četla, a proto říkám, že byl komunikačně nešťastný už samotným titulkem. Prostě řada lidí spráskla ruce, když si to přečetla, ale je nutné se zaměřit na samotný rozhovor. Okamžik, na kterém se všichni točí, je, že (ministryně Schillerová) říká, že z doslechu ví, že jsou tu samoživitelky, které zneužívají status samoživitelství právě kvůli tomu, aby braly dávky.

„Problém je, že v naší zemi neumíme definovat, kdo je samoživitel. Celá řada našich párů je dnes nesezdaných, nežijí spolu ve společné domácnosti. Mnohdy vám off record řeknou, že kvůli tomu, aby měly určité výhody a dosáhly na dávky. Velice často vám to přiznají. Neříkám, že přímo mě, ale ze svého okolí to slyším. Neumíme určit, kdo je samoživitel, komu to dát a komu to nedat.“ ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v rozhovoru pro CNN Prima News

Nemůžu garantovat, že v republice není jediná matka-samoživitelka, která to neudělala. Ne, probůh. Věřím, že česká vynalézavost je v tomto neomezená, že někdo takový se u nás nachází. Spíš si ale myslím, že pokud se máme bavit o tomto tématu, měli bychom pracovat s konkrétní statistikou. Ne, že na základě domněnek a že jsme to slyšeli z doslechu.

To znamená třeba posbírat oficiální čísla, kolika žadatelům bylo odebrány hmotné nouze, protože došlo k jejich zneužití a z toho potom vypreparovat podmnožinu samoživitelů, čímž bychom zamezili spekulacím, jestli je to řada samoživitelek, nebo jsou to ojedinělé případy, nebo jich je většina.

Paní ministryně v rozhovoru mimo jiné řekla, že „neumíme určit, kdo je samoživitel, komu to dát a komu to nedat“ nebo že „neumíme (to) definovat pro plošné vyplacení příspěvku“. Je to pravda?

V tomhle měla samozřejmě pravdu. Pokud se na to podíváme, česká legislativa termín samoživitel nemá ukotvený a nezná ho. Pokud se koukneme na oficiální statistiky Českého statistického úřadu, on také neuvádí, kolik je u nás samoživitelů. Používá termín čisté neúplné rodiny, a to je právě rodič, který žije sám s dítětem nebo dětmi.

Situace samoživitelek po půl roce s koronavirem Nezisková organizace Klub svobodných matek, která se zaměřuje na podporu rodičů samoživitelů a jejich dětí, v srpnu udělala průzkum k tomu, jaká je situace samoživitelů v Česku po pěti měsících zápasu s koronavirem. Ukázal, že pětina samoživitelů přišla v důsledku covidu o zaměstnání, polovina je zadlužená a třetina nemá měsíční příjmy přesahující 10 tisíc korun. „Údaj o zadluženosti je velmi alarmující, protože v květnu zadluženost byla na 30 procentech. Z té třetiny nám to do srpna vzrostlo na polovinu. Tam jsme zmapovali poměrně vysoké procento těch, kteří nejsou schopni půjčky splácet pravidelně, nebo je nesplácejí vůbec, tam je vysoké riziko případných exekucí, insolvencí apod,“ vysvětluje Pavlousková. „Výše měsíčního příjmu je pro nás hodně negativní proto, že jsme se vrátili do situace před dvěma lety. V roce 2018 jsme dělali první historický průzkum, jak se žije samoživitelkám v ČR, a tam právě bylo, že třetina nemá víc jak 10 tisíc korun měsíčně. Pak se to během dvou let jemně stabilizovalo, byl ekonomický růst, nabídek práce bylo dost. Covid je katapultoval zpátky do situace před dvěma lety.“

Existuje nějaká kontrola toho, že je člověk skutečně samoživitel?

Určitě existují možnosti, jak to můžete doložit.

Pojďme si vzít, kdo je samoživitel. Primárně jsou největší kategorií samoživitelů - nebo když budeme mluvit o samoživitelkách - rozvedené matky. A tam dokládáte, že jste samoživitelka tím, že máte doklad, že jste rozvedená, že vám soud svěřil dítě do péče, a souběžně tam je stanovená nějaká vyživovací povinnost otci. To je jedna podmnožina samoživitelů nebo samoživitelek.

Druhou podmnožinou jsou takzvané svobodné matky. To jsou případy dětí, které narodily v rodinách mimo manželství, takže otec ani není zapsán v rodném listě. Vy jako ta samoživitelka pak dokládáte, že v rodném listě máte dítě a nikde nefiguruje otec. Statusu samoživitelky můžete dosáhnout ale také tím, že ovdovíte. A opět tam existují dokumenty, kterými to můžete doložit.

Doložit, že jste samoživitelka, pokud tedy budeme používat tento termín, samozřejmě v rámci byrokracie jde. Myslím, že ve vyjádření paní ministryně se to točí na tom, že je hodně párů, které se radši nevezmou, aby dotyčná deklarovala před úřady, že je samoživitelka, a tím měla větší šanci na sociální dávky.

Jak říkám, můžou tyto případy existovat. Určitě neříkám, že ne. Jen říkám, pojďme se bavit o tom, kolik jich reálně je. Nemůžeme předpokládat, že je to plošné. To by bylo hodně zrádné.