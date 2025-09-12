Sanační práce v Hustopečích nad Bečvou se na dva týdny přeruší. Cílem je změřit množství benzenu
Sanační práce v Hustopečích nad Bečvou po únorové nehodě vlaku s benzenem se od pondělí na dva týdny přeruší. Umožní to analýzu výsledků dosavadní sanace. Je totiž možné, že toxického benzenu je ve znečištěné oblasti méně, než se odhadovalo. Na webu to v pátek uvedla Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Podle posledních odhadů sanační společnosti uniklo do životního prostředí v důsledku havárie zhruba 250 tun benzenu.
Zasažené území od okolního prostředí izoluje ocelová stěna. „Cílem je ověřit aktuální množství zbytkového znečištění benzenem uvnitř i vně štětovnicové stěny a zároveň prověřit hydrogeologické podmínky v místě havárie. K tomu je nezbytné dočasně zastavit čerpání podzemních vod, aby se jejich stav ustálil a bylo možné získat přesná data,“ popsala důvod pro zastavení sanačních prací mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká.
U Hustopečí se znovu prodloužil stav nebezpečí. Podle Hladíka je třeba odklidit ještě přes polovinu znečištění
Číst článek
Upozornila na to, že hlavním cílem první etapy sanace bylo odstranění nerozpuštěného benzenu na hladině podzemní vody, který se tam ale už téměř přestal objevovat. „Množství benzenu v lokalitě je pravděpodobně menší, než se původně odhadovalo,“ dodala mluvčí.
Zastavení sanačních prací je podle Loužecké možné, protože bezprostřední rizika pro obyvatele i životní prostředí jsou teď omezená na minimum. „Proto je nyní prioritou získání přesných dat o výskytu benzenu v podloží, a v návaznosti na to sestavení plánu dalších sanačních prací s efektivním a pokud možno finančně úsporným výsledkem,“ vysvětluje.
Data získaná v době odstávky odborníci využijí k aktualizaci analýzy rizik, která bude podkladem pro projekt druhé etapy sanace. Podle inspekce vznikne také projekt pro práce v překlenovacím období mezi první a druhou etapou sanace. První etapa sanace je naplánovaná do konce listopadu.
Může déšť vyplavit benzen z Hustopečí? ‚Zabýváme se tím od začátku, jsme v pohotovosti,‘ říká Hladík
Číst článek
Čtvrt miliardy
Ekologickou havárii na místě likviduje firma Dekonta. Čerpanou kontaminovanou podzemní vodu čistí filtry s aktivním uhlím. Z místa havárie odborníci podle srpnových údajů odstranili zatím zhruba 110 tun benzenu. Podle odhadu Správy železnic by mohly letos na podzim náklady za sanaci území v Hustopečích nad Bečvou přesáhnout čtvrt miliardy korun.
Nehoda, která nemá v historii České republiky obdoby, se stala 28. února před polednem, když nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1020 tun benzenu vykolejil na vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou.
Většinu ze 17 vykolejených vagonů zachvátil požár, některé shořely se svým nákladem úplně, některé zčásti, nezasažené byly jen dvě poslední cisterny vlaku. Karcinogenní benzen se dostal do půdy. Případ prověřuje policie, dosud nikoho neobvinila. Vláda kvůli likvidaci znečištění benzenem opakovaně prodlužuje u Hustopečí stav nebezpečí. Aktuálně platí do 24. září.