‚Lživý, hloupý nesmysl.‘ Kampaň Jihočeského kraje za dva miliony nazvaná Šance pro Šumavu čelí kritice

Jihočeský kraj v pátek podal správní žalobu na Národní park Šumava a ministerstvo životního prostředí. Ještě předtím spustil mediální kampaň nazvanou Šance pro Šumavu, v níž upozorňuje na boj s kůrovcem a vyzývá k záchraně šumavské krajiny. PR agentuře by za ni měl zaplatit přes dva miliony korun. Podle správy parku je ale kampaň lživá a zavádějící. Například kvůli tvrzení, že se z první zóny národního parku stává mrtvá krajina.

Žalobu podal Jihočeský kraj kvůli tomu, že podle něj ho obě instituce prakticky vyloučily z jednání o novém rozčlenění zón ochrany přírody v národním parku Šumava.

Proti vedení parku ale kraj vystupuje dlouhodobě. Za svoji aktuální kampaň, která běží i na facebooku, si ale vysloužil kritiku.

„Soukromá kampaň za veřejné peníze“, „Demagogie a lži!“ či „Příroda si poradí sama!“ objevilo se v komentářích pod příspěvkem, které kraj na své facebookové stránce uveřejnil začátkem srpna.

Náměstek hejtmanky pro životní prostředí Pavel Hroch z hnutí JIHOČEŠI 2012 taková nařčení odmítá.

„Myslím, že uvádíme pravdivé údaje. A že hovoříme o tom, jak to na Šumavě skutečně vypadá. Šumavu máme poměrně dost dobře zmapovanou,“ říká pro Český rozhlas České Budějovice.

A obhajuje i více než 2,1 milionu korun, které hodlá kraj z veřejných prostředků za kampaň zaplatit.

„Máme i určitou povinnost dbát o rozvoj a blaho našich občanů, ale tak jsou to veřejné prostředky. My na to upozorňujeme, děláme něco pro lidi, protože ne všichni mají takové informace, jako máme my. Proto se s občany chceme rozdělit. Myslím, že to je v každém případě správné,“ vysvětluje Hroch.

Návod občanům

Se soukromou PR agenturou kraj uzavřel smlouvu letos v červnu. Jejím cílem je příprava strategie pro boj se suchem a kůrovcem v oblasti odborné a mediální, včetně vyhodnocení dopadů na přírodu a obyvatelstvo. Podle Hrocha bude mít několik fází a není zaměřena pouze na Šumavu.

„Dalším bodem kampaně je dát návod občanům, jak a čím mají zalesnit. Dát jim metodický pokyn, že smrková monokultura tady asi nebude mít místo, protože kůrovec by ji za další léta mohl sežrat, že toto musí být smíšený les,“ podotýká náměstek hejtmanky pro životní prostředí.

Správa národního Parku Šumava se ale proti tvrzení Jihočeského kraje ostře ohrazuje. První zóny nejsou podle mluvčího národního parku Jana Dvořáka „mrtvou krajinou“, jak se prý mohou lidé přesvědčit na vlastní oči.

„Je to absolutní totální nesmysl. Naopak. Bezzásahové zóny, jak ukazují léta bezzásahovosti, jsou výbuchem biodiverzity, druhové rozmanitosti. Vidíme, jak si příroda poradila s tím, když odeschlo horní stromové patro, nebo jak tam bují život, ať jsou to byliny, dřeviny, ptáci nebo bezobratlí živočichové,“ vyjmenovává Dvořák.

V kampani se navíc podle něj objevují stále stejná hesla a informace, které už dávno neplatí. „Myslím, že takto postavená kampaň je zbytečná. A skoro tvrdím říct i hloupá. Uvidíme, kam se to dál posune. V každém případě zveme všechny, aby se přišli podívat na Šumavu. A pokud mají jakékoli otázky, tak jsme otevřeni je zodpovědět,“ uzavírá Dvořák.

Ke kritikům mediální kampaně Jihočeského kraje se přidává i hydrobiolog Jaroslav Vrba, který působí na Biologickém ústavu Akademie věd a na Jihočeské univerzitě. Zároveň je členem rady národního parku Šumava.

„Je to naprosto lživá argumentace. Jsou to samá urputná tvrzení, která se nezakládají na pravdě. Nejsmutnější na tom je, že ty peníze jsou asi vyhozené. V prvních zónách dnes kůrovec nemá prakticky co žrát. Situace, kterou ta kampaň možná popisuje, tady byla před 12 lety po Kyrillu, ale rozhodně ne dnes,“ podotýká Vrba.

Jeden z příspěvků kampaně také kritizoval možné rozšíření nejchráněnější první zóny parku, a to kvůli kůrovci.

Vedení Jihočeského kraje chce část mediální kampaně proti boji s kůrovcem představit i na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích.