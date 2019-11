Sanitky zasažené škodlivinami v Hamru čistí armádní chemici. V provozu by měly být ve čtvrtek

Tři sanitky musela Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje vyřadit z provozu po úterním neštěstí s osmi zraněnými v provozovně likvidace nebezpečného odpadu společnosti Purum v Hamru na Jezeře na Českolipsku. Všechny zasáhly zatím neznámé škodlivé látky, je proto třeba je vyčistit. S dekontaminací pomohli specialisté z 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany Liberec. Řekl to mluvčí záchranky Michael Georgiev. Liberec 17:22 20. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muž v ochranném obleku se chystá odvézt sanitku na dekontaminaci | Foto: Vít Černý | Zdroj: ČTK

Při zásahu v Hamru zatím neznámé chemikálie zasáhly i deset záchranářů, kteří museli na pozorování do nemocnice. Ještě v úterý byli ale všichni propuštěni.

Dočasně vyřadit z provozu museli záchranáři tři plně vybavené sanity z Českého Dubu, Jablonného v Podještědí a České Lípy, které na místě zasahovaly. Nahradit je musely záložní vozy. „Jde o pojízdné jednotky intenzivní péče s vybavením za více než půldruhého milionu korun, dekontaminace proto vůbec není jednoduchá,“ řekl Georgiev.

Zatímco o vnější očistu vozů se postarali hasiči, na dekontaminaci vnitřku vybaveni nejsou, a tak pomohli liberečtí chemici. První sanitku měli hotovou už odpoledne, zbylé dvě vyčistí vojáci do večera, aby se už ve čtvrtek mohly znovu vrátit do služby. Potvrdil to mluvčí chemiků Pavel Tichý.

Liberečtí chemici patří v armádě k elitě. Velké renomé si vysloužili v roce 1990 po nasazení ve válce v Perském zálivu. Se svým vybavením dokážou radiaci, biologické či chemické znečištění nejen identifikovat, ale také účinně zlikvidovat.

Úterní neštěstí v Hamru na Jezeře prověřuje policie pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Nikoho ale neobvinila. Při neštěstí byli v úterý vážně zraněni dva lidé, na místě je museli záchranáři oživovat.

Muž hospitalizovaný v Liberci je stále v kritickém stavu. Jeho kolega ve vinohradské nemocnici je ve stabilizovaném stavu mimo ohrožení života. Další pracovník utrpěl středně těžké poranění a čtyři lidé byli podle záchranářů zraněni lehce. Policie zatím neví, co výbuch při nečekané chemické reakci spojené s únikem škodlivin do ovzduší způsobilo.