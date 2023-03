Paměť národa vybrala přes tři miliony korun na polní sanitky pro Ukrajinu. Poslední předali v Charkově

Výprava sanitek pro ukrajinské obránce pokračuje, z Kyjeva jsme se vydali přes Poltavu směrem na východ. Po celou cestu se potkáváme s neuvěřitelným vděkem a srdečností lidí. Třeba babičky, který nám jen tak přinesla sklenice medu, když jsme z aut vykládali humanitární pomoc. pic.twitter.com/j661QkCJdS — Paměť národa (@Pametnaroda) March 3, 2023 Na východ Ukrajiny dorazila mise neziskové organizace Post Bellum a jejího projektu Paměť národa. Přivezla čtyři sanitky pro převoz bojovníků z frontové linie. V pátek předala poslední z nich v Charkově. Na to, komu a jak budou sanitky sloužit odpovídá z Charkova koordinátor sbírky Pomozte Ukrajině s Pamětí národa Martin Ocknecht. Rozhovor Praha 21:10 3. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Kde a komu budou sloužit polní sanitky pořízené ze sbírky Paměti národa?

U všech útvarů nemůžu být konkrétní, ale to, co říct můžu, tak to jsou jednotky, které bojují přímo na hrotu. Ztráty se pohybují kolem 30 procent a sanitky tam slouží k frontové evakuaci raněných. To znamená ke svozu raněných na první ošetření paramedikem.

Kolik peněz a jak rychle se podařilo na sanitky nasbírat?

Paměť národa celkově vysbírala na pomoc Ukrajině k dnešnímu dni 483 milionů korun a zároveň na samotné sanitky jsme nasbírali přes tři miliony korun, konkrétně 3 300 000 korun.

Zrádce, nebo hrdina? Starosta Chersonu spravoval město i za ruské okupace, nyní je nezvěstný Číst článek

Zbývá posledních 600 000 abychom celkovou částku čtyři miliony uzavřeli. Jedná se o peníze, které jsou dislokovány jednak na samotné sanitky a jednak na jejich přestavbu. Všechny sanitky jsou zároveň vybaveny zdravotnickým materiálem.

Jak dlouho trvalo nashromáždit pro sanitky celé čtyři miliony?

Pro sanitky na Ukrajinu sbíráme prostředky od ledna, to znamená, že za dva měsíce budeme mít snad hotovo.



Dovezli jste samotné sanitky, nebo i další materiál?

Jak jsem zmiňoval, jedná se o zdravotnický materiál. My jsme nechtěli jet prázdní, proto je tam například 3 000 balíčků hemostatik, které vám pomohou zastavit tepenné krvácení a tím zachraňují životy. Je tam 160 bojových lékárniček, je tam spousta obvazů a vybavení pro práci paramediků za 480 000 korun.

Speciálně upravené

Předpokládáme, že se do frontových oblastí neposílají klasické bílé nebo žluté sanitky. Můžete nám popsat, jaké mají speciální vybavení?

Základem je terénní Land Rover původem z Belgie, který jsme ve spolupráci se spřátelenými automechaniky dva měsíce přestavovali. Mají zesílený podvozek, tam, kde je to potřeba, jsou navařené ocelové pláty a prostor posádky je vystlaný kevlarem, aby došlo k ochraně před aspoň základní střelbou z lehkých zbraní a před střepinami z granátu.

Zároveň je tam vyvedená elektřina tak, aby když je potřeba, vozidlo okamžitě zhaslo, aby nebylo vidět. A všechno je samozřejmě zdvojené. Je tam samostatný zdroj energie a je tam zvláštní zdroj tepla, aby raněný neztrácel teplo při převozu na místo ošetření.

Zničené ukrajinské domy či mosty, ale i ruské zákopy. Válečnou zkázu ukazuje srovnání satelitních snímků Číst článek

Jsou takové sanitky chráněné mezinárodním právem, nebo se na ně střílí i bez ohledu na konvence?

Tak tady máte na jedné straně nějaké poučky o mezinárodních předpisech a pak realitu všedního dne. Sami Ukrajinci nás prosili, abychom sanitky neoznačovali červeným křížem, protože to je pro ruské agresory o to lákavější cíl. Takže teoreticky ano, ale prakticky je lepší nedávat najevo, že to je sanitka.

Sbírka Pomozte Ukrajině s Pamětí národa dodávkou sanitek na východ země nekončí. Na co sbíráte dál?

My samozřejmě nekončíme, budeme pokračovat v pomoci dál až do vítězství. Reagujeme na současnou situaci na frontě a protože se čeká ruská ofenziva a pak zase ukrajinská protiofenziva, tak prioritou bude zdravotní materiál. To je alfa omega. Ten už jsme tam dodali za 80 milionů korun a pokračujeme v tom.

Co jste zatím zažili v Charkově? Jakou tam kolem sebe máte situaci?

V Charkově je teď zrovna letecký poplach, to znamená, že by se měly aspoň teoreticky zavřít obchody. My jsme se byli podívat včera asi 40 km od Charkova na bývalou frontovou linii, kde prošla fronta a viděli jsme ten ruský mír, to co tam po sobě zanechali ruští vojáci.

A dnes by nás měl přijmout gubernátor Charkovské oblasti a máme se ještě setkat kromě té jedné jednotky se zástupci mezinárodní brigády, kterou tady taky podporujeme.