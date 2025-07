BIS prověří firmy, které podle Zelenského dodávají Rusům stroje k výrobě zbraní. Jména zatím nezná

Tuzemská Bezpečnostní informační služba (BIS) se bude zabývat českými společnostmi, před kterými varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten řekl, že osm českých firem dováží do Ruska obráběcí stroje určené k výrobě zbraní. To je přitom zakázáno. „Jakmile budeme seznam mít, firmy a obchody prověříme,“ uvedl k tomu pro iRozhlas.cz mluvčí BIS Ladislav Šticha. O vývoz do Ruska se přitom podle něj pokouší stovky firem.

