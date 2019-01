Ve Špindlerově Mlýně zemřela sáňkařka. Zřejmě narazila do stromu

Ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších v úterý večer zemřela zřejmě po nárazu do stromu čtyřicetiletá sáňkařka. Žena byla nalezena před 22.00 poblíž sáňkařské dráhy nedaleko stromu, do kterého pravděpodobně narazila. Ve středu to uvedl mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Ivo Novák.

Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) 13:21 23. ledna 2019