Santiniho altán i historická sýpka kláštera v Plasích jsou v obnově. Renovací oslavují 880 let existence
V klášteře v Plasích na Plzeňsku pokračuje obnova historické sýpky. V pondělí se na ni vrátila i báň. „Mniši cisterciáci se řídili heslem Ora et labora, modli se a pracuj. Dá se tedy říct, že po kostele pro ně byla právě sýpka skoro druhou nejdůležitější stavbou kláštera,“ říká kastelán Pavel Duchoň.
Jak náročné bylo umístit báň na budovu sýpky a jakou techniku jste k tomu museli použít?
Bylo to velmi náročné. Nicméně dodavatelská firma to zvládla poměrně bravurně. Na pomoc měli obrovský jeřáb, který dosahoval skoro 60 metrů, a klec, která se musela ze shora opatrně nasazovat na špici střechy té věže.
Klášter v Plasích si letos připomíná 880 let od založení. Jaký význam měla pro mnichy právě sýpka? A má umístění báně zpět na místo symbolický význam?
Mniši cisterciáci se řídili heslem Ora et labora, modli se a pracuj. A dá se tedy říct, že po kostele pro ně byla právě sýpka skoro druhou nejdůležitější stavbou kláštera.
A je o to významnější, že ji projektoval architekt Matej. Dokázal do ní vložit nejen křídla sýpky, ale i věž, hodinovou věž a starou patrovou gotickou kapli.
Právě jsme v době vyvrcholení oslav 880 let existence kláštera, na konci týdne budeme mít velikou odbornou konferenci. Nyní znovu umisťujeme na nejvyšší bod kláštera Mariánskou hvězdu, která bude shlížet do údolí.
Sýpka se renovuje spolu s altánem s arkádovou chodbou. V jaké fázi je obnova?
První etapa sýpky je téměř dokončená. Nyní je těžiště prací právě na Santiniho altánu, který se proměňuje přímo zázračně.
Návštěvníci můžou proměnu sledovat živě, protože z oken vedlejší opatské rezidence a z její zahrady je na altán nejkrásnější výhled. A poprvé se do něj návštěvníci dostanou už zkraje příští sezony.
Jaké jsou další plány na obnovu v klášteře v Plasích?
Plánů je spousta, protože práce v klášteře nikdy nekončí. Plány se ale odvíjí od finančních možností Národní památkového ústavu. V plánu máme dokončení oprav sýpek včetně restaurování kaplí, ale i obnovu klášterních zahrad.
Modli se a pracuji. Taky se tím řídíte?
Někdy, někdy důsledně.