Špína i myší trus. Inspekce během září zavřela čtyři restaurace v pražské tržnici Sapa

STEM: Volby by v září vyhrálo ANO s 30 procenty, druhá by skončila ODS, třetí SPD

Ze současných stran vládní koalice by po ODS nyní získali nejvíc hlasů Piráti, a to 9,6 procenta. Pro TOP 09 by hlasovalo 5,4 procenta voličů a hnutí STAN by získalo 5,3 procenta hlasů.