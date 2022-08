Pražská mluvčí TOP 09 a STAN inkasovala peníze z městských firem. Stranám poslala milion

Pražský magistrát prošetří možný střet zájmů. Mluvčí tamního klubu STAN a TOP 09 totiž inkasuje peníze z městských firem, současně ale zmíněné strany sponzoruje. Informuje o tom ve čtvrtek deník E15. Prostřednictvím svých společností politikům poslala Šárka Kuželová celkem přes milion korun. Sama jakoukoli spojitost mezi penězi za odvedenou práci a finančními dary odmítá. Praha 8:13 18. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražský magistrát prošetří možný střet zájmů mluvčí tamního klubu STAN a TOP 09 (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mluvčí Šárka Kuželová se v roce 2020 stala mediální poradkyní městské firmy Trade centre Praha, která jí za to doteď vyplatila necelých 760 tisíc korun. Deník E15 to zjistil až díky zákonu o svobodném přístupu k informacím. Do té doby předseda představenstva Jan Bouška odmítal na dotazy listu odpovědět.

Podobnou částku zároveň mezi roky 2019 a 2022 dostala strana TOP 09 od společnosti INception s.r.o., kde je Kuželová jedním ze dvou jednatelů, píše deník. „Naprosto vylučuji spojitost mezi mojí prací, kterou řádně odvádím, a těmito dary,“ reagovala Kuželová.

Předsednictvo TOP 09 podle šéfky strany Markéty Pekarové Adamové neshledalo v darech problém. Jednání Kuželové naopak nepřijde v pořádku Jiřímu Pospíšilovi, který vede pražskou organizaci strany. Dalších víc než 280 tisíc korun letos v květnu poslala Kuželová hnutí Starostové a nezávislí.

Magistrát hlavního města teď proto nechá sponzoring prověřit, řekl radní pro správu majetku Jan Chabr z TOP 09. Právě pod jeho gesci totiž spadá firma Trade center Praha spolupracující s Kuželovou.

Dary prošetří také členové dozorčí rady firmy z řad Pirátů, oznámil pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Podle něj by se městské firmy měly vyhýbat spolupráci s lidmi sponzorujícími politické strany, které jsou přímo odpovědné za jejich řízení.