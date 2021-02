Žalobci Šarochovi se kvůli nečinnosti sníží plat. ‚Čapí hnízdo je vyčerpávající,‘ bránil se u soudu

Žádost hejtmanů o prodloužení nouzového stavu podle senátorů nestačí. Obrátí se na Ústavní soud

„Sněmovna řekla: ‚Nouzový stav se prodlužovat nebude.‘ A oni řekli, že to udělali na základě žádosti hejtmanů. Ale proto není z hlediska Ústavy žádný důvod, to by si mohl přát kdokoliv,“ řekl Růžička.