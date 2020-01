V rámci NATO jedinečná technologie. Čeští specialisté budou pomocí satelitů odhalovat zbraně i zničené lesy

V Česku začalo naplno fungovat nové satelitní centrum SATCEN. Má ho vojenské zpravodajství a pomáhá například českým vojákům vidět pozice nepřítele. Co všechno můžou družice z vesmíru vyfotit a jak to bude Česko využívat? Praha 18:02 18. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Satelitní centrum vojenského zpravodajství nefunguje jen pro potřeby armády a aliance | Zdroj: Satelitní centrum vojenského zpravodajství

Satelitní centrum snímá celou Zemi pomocí komerčních družic a radarů. Vojenské zpravodajství tak bude hlavně podporovat naše vojáky jak v Česku, tak i na zahraničních misích. Podle ředitele Ladislava Stahla můžou vojáci během pár desítek minut vidět obrazně řečeno za zeď.

„Aby vojáci měli včasné a přesné informace pro vytváření bojových operací nebo pro podporu velitelů. Možnost analyzovat družicové snímky může přispět k tomu, aby se snížila pravděpodobnost zranění nebo úmrtí vojáků,“ vysvětlil pro Český rozhlas.

Snímky z družic ale nejsou tak podrobné jako například letecké záběry, které využívají weby poskytující mapy na internetu. „Například dojde-li k situaci, která bude zahrnovat rukojmí na českém zastupitelském úřadu, tak jsme schopní nezávisle jako suverénní země zajistit vysílání přímo z místa,“ přiblížil stálý velvyslanec při NATO Jakub Landovský z ČSSD.

„Pokud jde o využití v Afghánistánu, tak tam satelitní snímkování pomáhá rozpoznávat například trasy, které používá hnutí Talibán pomocí srovnávání časových řad,“ dodal.

V rámci NATO je česká technologie jedinečná. „V rámci aliance jsou státy, které mají různá pracoviště a ty se zabývají analýzou družicových snímků, většinou ale na národní úrovni,“ řekl ředitel centra Ladislav Stahl.

Problém ale někdy může dělat špatná viditelnost. „Pokud jsou mraky, nebo prostě špatné počasí, tak přes ně nevidíte. Pokud máte noc, tak je to stejné. U radarových družic je to bez omezení, protože je to aktivní senzor, tak tam vidíte aktivní senzor kdykoli a kdekoli,“ doplnil.

Maskování před družicemi

Když ale v dnešní době každý může z družice vidět každého, tak jak se bránit? Podle ředitele centra Ladislava Stahla existují nejrůznější metody maskování a takzvaných klamných cílů.

„Například nafukovací maketa. Ty jsou v současnosti velmi precizně vytvořené. Prakticky je z výšky, kde se pohybují družice, tedy 600 kilometrů nad zemským povrchem, je obtížné lidským okem rozpoznat. Jsou schopné simulovat i odrazivost radarových signálů. To znamená, že potom musíme vhodnou kombinací spektrálních pásem tyto makety odhalovat,“ popsal Stahl.

Zatím je vojenské zpravodajství odkázané na snímky z komerčních družic a radarů, se kterými má podepsané smlouvy. Do roku 2024 by ale Česko mohlo mít i vlastní družici. „Je to možné, ale závisí to na prioritách vlády. Není to úplně levné. Zároveň ale ve srovnání s ostatními velkými projekty v oblasti obrany a bezpečnosti to také není úplně nedostupné,“ řekl velvyslanec při NATO Landovský.

Pomůže i při povodních

Satelitní centrum vojenského zpravodajství ale nefunguje jen pro potřeby armády a aliance. Bude zároveň pomáhat například v případě povodní, rozsáhlých požárů, dopravních kolapsů nebo v boji s kůrovcem.

„Vhodnou kombinací pásem můžete vidět vegetaci zdravou i nezdravou. Nebo z vojenského hlediska se takto dá odhalit, pokud se někdo maskuje přímo vegetací, která po nějaké době ztratí svoji schopnost,“ přiblížil Stahl.

Do budoucna chce Satelitní centrum mít i speciální systém na monitorování pouze České republiky a jejích hranic nebo využívat strojové učení ke zpracování velkých objemů dat. Systém by tak mohl sám automaticky rozpoznat některé podezřelé objekty na snímcích.