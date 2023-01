‚Každá sázka nese riziko prohry.‘ Schillerová věří, že Babiš skutečně poškozeným peníze vrátí

Krátce před druhým kolem prezidentských voleb vyzval expremiér Andrej Babiš (ANO) k sázce na sebe s ujištěním, že lidé pak vyhrají dvanáctinásobek. Jenže Babiš prohrál a řada lidí přišla o peníze. „Pokud skutečně existuje člověk, který vsadil poslední peníze, doloží, že je v nějaké podobné obtíži, nevěřím tomu, že Andrej Babiš vůči tomu zůstane imunní,“ říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová. Rozhovor Praha 20:00 30. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle poslankyně a místopředsedkyně hnutí ANO Aleny Schillerové byl tweet nadsázka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak vnímáte čtvrteční Babišův status, kterým vyzval k tomu, aby si na něj lidé vsadili? Nárůst sázek a registrací po zveřejnění statusu potvrzují i sázkové kanceláře.

Za sebe říkám, že bych nikdy takový tweet nevytvořila, protože jsem vždy jako bývalá ministryně financí proti hazardu bojovala. Prosadili jsme klíčový zákon o hazardu a o daních z hazardu. Takže já bych takto nepostupovala. Ale chápu to jako určitou formu nadsázky. Každá sázka s sebou nese určité riziko prohry. Je tedy na zodpovědnosti každého, aby zvážil, zda může či nemůže vyhrát. Sázka přeci není o garanci výhry. On (Andrej Babiš, pozn. red.) v tom tweetu, jestli si dobře vzpomínám, měl i takové emotikony, které ukazovaly, že se jedná o nadsázku.

Byl jsem ve Fortuně, kurz je 12. Vsaďte si 1000 Kč a přijďte všichni volit, vyhrajete 12.000 Kč Babiš vždycky pomáhá, za Babiše bude líp — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 26, 2023

Do určité míry nevím, jestli to na sociálních sítích jsou jenom hejty, nebo se to zakládá na pravdě. Klonila bych se k tomu prvnímu a myslím si, že je to to věčné rozdmýchávání emocí okolo Andreje Babiše. Kdyby náhodou vyhrál, tak bychom toto téma neřešili. A po nikom by se nechtělo, aby se podělil o výhru.

Jak ale znám Andreje Babiše, pokud skutečně existuje někdo takový a doloží, že se kvůli tomu dostal do nějakých problémů, tak on mu to vyrovná.

Vyrovná mu to?

Jsem o tom přesvědčená. Jestli se to zakládá na pravdě a nejsou to hejty – jsou takové případy – tak ano.

Říkáte, že jestli někdo prohrál sázku na Babiše, stačí napsat a pan expremiér mu to vyrovná?

Tak to nemyslím. Vy mluvíte o příbězích… Přece každý, kdo jde sázet, tak tam jde s nějakým rizikem. Sama bych si nikdy nevsadila a nikdy sázet nebudu, protože jsem odpůrce hazardu.

Říkáte, že jste proti hazardu. Byla jste ministryně financí, tento resort dlouhodobě před hazardní hrou varuje. Jistě znáte i psychologické aspekty hazardu. Řada lidí si přece nemusí riziko uvědomovat, nota bene, když je o jistotě sázky ujistí expremiér.

Pane redaktore… Jestli mě necháte domluvit, zatím se mi to nepodařilo téměř nikdy. Vaše péče mi připadá opravdu dojemná. Nám tady nefunguje ministerstvo práce a sociálních věcí. Tato asociální vláda sebrala lidem přes deset tisíc kvůli energetické krizi…

...to jsou věci, kterým se věnujeme a řešíme je s konkrétním resortem.

Vy se jenom pohoršujete nad jedním tweetem Andreje Babiše. Měl byste to řešit i s opozicí.

S vámi teď ale řeším jiné téma a nerozumím tomu, proč z něj odvádíte řeč.

Neodvádím. Jenom si myslím, že zase rozdmýcháváte negativní vášně okolo Andreje Babiše.

Chci jen odpověď na otázku, jestli si nemyslíte, že podobný status mohla být zkrátka chyba, která někomu uškodila? Jestli už to nebylo za nějakou etickou hranicí?

Opakuji, že bych takový tweet nevydala. Na druhou stranu to byla nadsázka. A sledovala jsem dokonce komentáře expertů, že k porušení zákona tady nedošlo.

Nejsem si jistá – a nic bych za to nedala po těch letech v politice – že jsou to hejty na sociálních sítích. A pokud skutečně existuje člověk, který vsadil poslední peníze, doloží, že je v nějaké podobné obtíži, nevěřím tomu, že Andrej Babiš zůstane vůči tomu imunní. Ale nic takového konkrétního jsem neviděla.

A tou hranicí by tedy byly „poslední peníze“, o které by ten člověk v sázce přišel?

Sociální potřebnost. Já to prostě teď nebudu posuzovat. A nechytejte mě za slovo, abyste měl titulek, že se všichni mají obrátit na Andreje Babiše.

Jenom jsem zopakoval, co jste řekla.

Já vím. Ale vy dokážete rozlišit, jestli to nejsou hejty? Víte, s kolika hejty jsem se už setkala na podobné téma? Ukázalo se, že to není pravda. Znovu říkám, že to byla nadsázka. Vy snad máte doložené ty příběhy konkrétních lidí? Ověřil jste si, že to, co daný člověk napsal, tak se zakládá na pravdě? Že vsadil poslední peníze?

Jak potvrdil Radiožurnálu pražský zastupitel za ANO Ondřej Prokop, ozvaly se mu jednotky lidí, kteří v důsledku sázky na Andreje Babiše přišli o své peníze. „Ozvalo se mi pár konkrétních lidí. Většinou to jsou invalidní důchodci, kteří jsou v celkově složité situaci. Ale ani nepožadovali vrácení svého vkladu. Ano vsadili si, ale nebylo to na základě té výzvy, prostě mu (Andreji Babišovi, pozn. red.) dlouhodobě fandili. Ozvali se mi, protože četli článek a zjišťovali, jestli se ke svým penězům mohou dostat zpátky.“

Co myslíte tím pojmem „poslední peníze“?

Nevím. Četla jsem podobný hejt na sociálních sítích. Vy jste si vaše příběhy ověřil? Pokud ano, moc tomu po svých zkušenostech nevěřím, tak potom jsou to lidé, kteří to mohou napsat. Ale musí to doložit, protože o tom nejsem opravdu přesvědčená.

Podobné vyjádření jako jste teď řekla vy, napsal na sociální sítě i pražský zastupitel ANO Ondřej Prokop – konkrétně plánoval uhradit peníze těm, kteří mu doloží, že se kvůli sázce dostali do tíživé situace. Později ale pro Radiožurnál odmítl, že by někomu něco uhradil, byť se mu měly ozvat jednotky lidí. Jak tohle vnímáte?

To se musíte obrátit na něj. Jde o vyjádření pana Prokopa, jeho podmínky. K tomu se určitě nebudu vyjadřovat.

Jde mi o to, jestli to v rámci hnutí nějak koordinujete?

Ne. V rámci hnutí jsme to vůbec neřešili.

Plánujete se, jako hnutí, či samotný Andrej Babiš, nějak omluvit?

Znovu opakuji, toto není otázka hnutí. A já nejsem mluvčí Andreje Babiše, s tímto se musíte obrátit přímo na něj.