Netradiční sázky. Uloví Čunek medvěda holýma rukama? Otevře Jiří Ovčáček vlastní kavárnu?

Bookmakeři tuzemských sázkových kanceláří opět spojili konec roku s vypsáním kurzů na netradiční sázky. U Fortuny lze vsadit například na to, že senátor a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL) příští rok uloví v Beskydech medvěda holýma rukama (50:1) nebo že si prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček otevře vlastní kavárnu (50:1).

Fotbalová Sparta podle bookmakerů Tipsportu a Chance v roce 2019 velmi pravděpodobně opět vymění trenéra (1,3:1). Na to, že by se bývalý fotbalista Tomáš Řepka stal sportovním ředitelem klubu, je vypsán kurz 1000:1.

Odsouzený Řepka, který v poslední době plní přední stránky bulváru, se stal oblíbencem i bookmakerů. Rozchod Řepky s Kateřinou Kristelovou v kurzu 2:1 nelze vyloučit, uvedl hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák.

„Těžko říci, kam se jeho život bude dál ubírat. Trestu odnětí svobody se letos vyhnul, snad bude mít kliku i příští rok. Na návrat do Sparty v manažerské pozici to zatím ještě není,“ dodal Hanák. Na to, že Řepka nastoupí výkon trestu, je vypsán kurz 3:1. Na to, že bude pracovat jako pokladní v Kauflandu, je kurz 40:1.

Ukončení rekonstrukce D1?

Co se týče politických a společenských sázek, dá se vsadit například na to, že premiér Andrej Babiš (ANO) bude zvolen prezidentem Slovenska (500:1), ztratí se pokladna politického hnutí SPD (3:1), poslanec Dominik Feri (TOP 09) se nechá ostříhat na ježka (2:1), TV Barrandov bude odebrána licence k vysílání (8:1) nebo že se Jiří Ovčáček stane šéfredaktorem Hospodářských novin (150:1).

Velice nepravděpodobné je podle bookmakerů dokončení kompletní rekonstrukce D1 (65:1). Pravděpodobnější je to, že prezident Miloš Zeman otevře na Pražském hradě pivovar nebo medvědárium (10:1), nebo že na návštěvu ČR přijede papež František (8:1).

„Předčasné volby v roce 2019 zřejmě nebudou, na tuto možnost je vypsán kurz 5:1. Velmi nepravděpodobné je i to, že Babiš prodá Agrofert. Kurz 100:1 jasně říká, že se to nestane,“ doplnila mluvčí Chance Markéta Světlíková.

Podle bookmakerů Tipsportu a Chance je velmi pravděpodobné, že kurz koruny k euru příští rok klesne pod 25 korun (1,4:1). To, že ČNB zvýší úrokové sazby, je prakticky jisté (1,01:1).

Sparta nesestoupí

Lze sázet například také na to, že se hokejista Jaromír Jágr ožení s přítelkyní Veronikou Kopřivovou (5:1), nebo Tomáš Plekanec s tenistkou Lucií Šafářovou (3:1). Na to, že biatlonistka Gabriela Koukalová nastoupí v příštím roce do závodu světového poháru, je vypsán kurz 3:1. Pravděpodobnější je to, že oznámí těhotenství (2:1). Za nepravděpodobný považují bookmakeři její rozvod s Petrem Koukalem (10:1).

Fotbalová Sparta zatím prožívá jednu z nejhorších sezon za poslední desítky let. To, že by sestoupila, je však podle bookmakerů velmi nepravděpodobné (500:1). Podobný kurz (400:1) je vypsán na to, že by se na její lavičku vrátil trenér Andrea Stramaccioni. Na to, že by do ní z Arsenalu přestoupil gólman Petr Čech, se dá sázet za 40:1.