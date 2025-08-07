Sběratel a filatelista se soudí ohledně o poštovní známky z roku 1919. Má hodnotu až pět milionů

Sporem o vlastnictví cenné poštovní známky z roku 1919 se ve čtvrtek znovu zabýval Okresní soud v Semilech. O známku žádá rodina nizozemského sběratele, kterému ji měl někdo zhruba před třiceti lety ukrást na výstavě v Tokiu. V roce 2017 se ale objevila na aukci v Praze, kde ji nabízel známý český filatelista Ludvík Pytlíček. Ten před svou smrtí tvrdil, že známku neukradl, ale vyměnil.

U soudu se četly listinné důkazy a zazněly taky výpovědi svědků. Soud vyslechl Pytlíčkova syna Ludvíka. Ten jel s otcem do Rotterdamu známku od Johanna Kleina koupit. „Normálně známky si vyměnili, doplatili si peníze. Pan Klein nás pozval v Holandsku ještě na oběd, pak jsme odjeli domů,“ popisuje syn.

To, že Pytlíček známku koupil, potvrdila u soudu i jeho bývalá manželka Šárka Pytlíčková. Podle zmocněnkyně nizozemské strany Evy Šimkové ale jejich výpovědi neodpovídají tomu, co policii přes smrtí řekl filatelista Pytlíček.

„Pan Pytlíček starší naopak u policie uváděl, že nikdy nikom neřekl, že známku od pana Kleina zakoupil a už vůbec ne své manželce a rodině,“ říká Šimková.

Dalším předvolaným svědkem byl pořadatel pražské aukce Richard Burda a taky předseda libereckého klubu filateliků Josef Chudoba. Ten v roce 2017 na základě Burdovy žádosti připravoval k nabízené známce podrobné informace. Při tom zjistil, že jde o stejný exemplář, který byl nizozemskému sběrateli v Tokiu odcizen.

Jak poznat originál?

Chudoba podle svých slov při rešerši porovnal obrázek známky v katalogu aukce s fotografií odcizené známky v jednom z odborných časopisů. Že jde o tu stejnou známku, zjistil například na základě tvaru rohů, umístění textilních vláken nebo přetisku.

Originál známky byl ve čtvrtek přímo v jednací místnosti a soudce jej používal při výpovědích svědků. Podle Chudoby byla známka v soudní síni stoprocentně tou známkou, která byla vyfocena v časopise jako odcizená. Její aktuální cena je podle něj čtyři až pět milionů korun.

Jde o cennou československou poštovní zámku z roku 1919. Jde o takzvanou zelenou čtyřkorunu na žilkovaném papíře. Na světě je pouze osm až dvanáct exemplářů. Známka je speciální tím, že je na zmíněném žilkovaném papíře, tudíž má v sobě textilní vlákna.

