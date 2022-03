180 českých obcí, pět krajů. Na účtech Sberbank zůstalo téměř šest miliard korun

Plánované opravy se musejí zastavit, investice do nových projektů odložit. Kvůli krachující Sberbank má komplikace asi 180 obcí po celém Česku a také pět krajů. Stát chce u každého starosty nebo hejtmana zvlášť zjistit, jak jsou na tom, a podle toho nabídnout řešení. Praha 7:00 26. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli krachující Sberbank má komplikace asi 180 obcí po celém Česku a pět krajů (ilustrační foto) | Foto: Petr Bušta | Zdroj: Český rozhlas

Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS uvedl, že českým obcím, městům a krajům zůstalo na účtech Sberbank dohromady skoro šest miliard korun. Jen kraj Vysočina měl u banky zhruba dvě miliardy.

Uničov, Aš nebo Chotěboř - to je jen zlomek měst, které mají problémy kvůli krachující Sberbank.

Účty teď ale mají samosprávy zablokované a k penězům se nedostanou. Tři obce, které dosáhly na pojištění, by ale už teď měly mít jisté vyplacení náhrady z Garančního systému finančního trhu, upozorňuje pro Radiožurnál jeho výkonná ředitelka Renáta Kadlecová. „Zbylých 193 obcí, měst a krajů, které měly vedeny účty v bance, musí vyčkat, až bude jmenován likvidátor této banky, a musí svou pohledávku přihlásit v likvidaci,“ vysvětluje Kadlecová.

Získání uložených peněz tak bude ostatním samosprávám nějakou dobu trvat. Předseda Svazu měst a obcí František Lukl obce varoval, aby nevyužívaly při vymáhání jakýchkoliv prostředníků. Situace podle něj totiž půjde vyřešit standardním způsobem. Že se obce k penězům dostanou, věří i Stanjura. A dodává, že podle expertů je vysoká pravděpodobnost zpeněžení majetku banky.

Pomoc od státu

Než se dotčené obce ke svým penězům dostanou, plánuje jim stát pomoct. Jednou z možností je, že by samosprávy dostaly příspěvek na výkon státní správy - tedy třeba za vydávání občanských průkazů - na další měsíce najednou. Stanjura to avizoval po čtvrtečním jednání se Svazem měst a obcí.

„Nabídl jsem, že bychom jednorázově v květnu mohli vyplatit obcím, které to potřebují, příspěvek za výkon státní správy až do konce roku. Abychom vylepšili jejich momentální cash flow. Určitě zapojíme Národní rozvojovou banku,“ nastínil ministr financí.

Od té by obce a města mohly dostat půjčku s nižším úrokem. Finanční výpadek plánuje řešit úvěrem například část měst v Moravskoslezském kraji.

Každopádně ale platí, že s automatickou podporou nemohou samosprávy počítat. Ministerstvo financí bude situaci obcí, měst i krajů řešit individuálně. To vítá i Lukl. Kdyby se pomoc řešila plošně, mohlo by to podle něj narazit na pravidla Evropské unie ohledně státní podpory.

Všechny peníze u Sberbank

Některé obce měly u banky všechny své peníze, třeba Vranov u Brna. Podle Lukla má ale opravdu velké komplikace jen malá část obcí, které patřily mezi klienty Sberbank.

„Pokud se některé dostaly do svízelných problémů, tak se domnívám, že je to desetina z nich. Ostatní to dokážou ustát, ale bude to například znamenat, že některé investice letos realizovat nebudou,“ doplňuje.

Prioritou při pomoci státu bude podle Lukla především financování neodkladných investic. Třeba Chotěboř na Havlíčkobrodsku chtěla letos začít budovat nové muzeum za zhruba 80 milionů korun. Jenže tahle investice bude muset počkat.

Naopak třeba Uherskému Hradišti téměř 21 milionů korun, které má na zablokovaných účtech banky, zatím chybět nebude. Prostředky mělo město určené ke zhodnocování a s jejich využitím v letošním rozpočtu nepočítalo.