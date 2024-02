Peníze zkrachovalé Sberbank mohou být vyplaceny věřitelům, potvrdil vrchní soud původní rozhodnutí

Filozofická fakulta se otevřela studentům a učitelům před začátkem výuky, pro některé poprvé od střelby

Pro Alexandera, jednoho ze studentů, to není o otevírání negativních pocitů. „Spíš to vnímám tak, že tam mám hodně hezkých vzpomínek. Nechci si to nechat zkazit takovou událostí.“