Škola už je v kontaktu s rodinami všech obětí střelby na univerzitě, ve sbírce je přes 68 milionů korun

Téměř nepřetržitě řeší krizový štáb Univerzity Karlovy situaci po střelbě z 21. prosince. Filozofická fakulta už před Vánocemi oznámila, že zkoušky budou teď jen dobrovolné. Hlavní budova fakulty v centru Prahy je nadále uzavřená. Lidé po střelbě už poslali do nadačního fondu univerzity téměř 68 milionů korun, většina z toho bude směřovat na podporu zasaženým rodinám, říká v rozhovoru pro Radiožurnál Otomar Sláma, šéf krizového štábu univerzity. Rozhovor Praha 11:32 2. ledna 2024

Škola hned po prosincovém útoku zřídila krizovou linku. Stále je o ni zájem? Stále se vám ozývají lidé, kteří ji chtějí využít?

Ano, na linku stále volají lidé, aktuálně se přes svátky se jednalo o jednotky telefonátů na každou směnu, které jsou šestihodinové. Zájem byl jednoznačně největší v prvních chvílích, to ta linka zvonila nepřetržitě, ale i mezi svátky se našla řada volajících.

A do kdy bude univerzita pomoc touto formou nabízet?

Aktuálně jsme domluvení, že krizová linka bude spuštěna nejméně do 4. ledna a následně pravděpodobně přepneme do jiného režimu. Asi ji přejmenujeme z krizové linky a nasměrujeme na nějaké centrální pracoviště, kde budeme schopni poskytnout komplexnější péči, nejen tu nutnou krizovou.

Jak už jsme zmínili v úvodu, tak lidé univerzitě po tom neštěstí poslali už asi 68 milionů korun. Už víte, jak s těmi penězi naložíte? Komu a kdy je pošlete?

Na toto téma samozřejmě probíhají jednání. Víme, že pomoc primárně bude a už i částečně směřuje k rodinám obětí. Aktuálně jsme také v kontaktu se zraněnými, které bychom takto chtěli podpořit.

Stále se opravují dveře

V budově filozofické fakulty na náměstí Jana Palacha v Praze dál pokračují opravy po útoku. Můžete nám říct, co všechno je zničené? Mluvili jsme o dveřích, což je poměrně asi zásadní...

Ano, asi největší co do rozsahu škod jsou ty na dveřích, které byly ve většině případů poškozeny policejním zásahem. A budova je obrovská. Jsou tam až stovky dveří, takže stále opravujeme.

Během svátků přicházeli lidé ke škole, zapalovali svíčky. Plánujete nějak kompletně předělat vnitřek budovy a zřídit tam nějakou pietní připomínku obětí a zraněných?

I toto je jedna z variant. Radíme se jak s českými, tak se zahraničními subjekty, které podobnou tragickou situací prošly. Sbíráme od nich dobrou praxi, jak se se situací vypořádaly. Naložení s inkriminovanými místy, s nejzasaženějšími místnostmi, je v řešení, ale konečné rozhodnutí zatím nepadlo.

Když jsme spolu mluvili naposledy koncem loňského roku, tak jste představil nějaké akce, které by měly předcházet otevření filozofické fakulty. Už je v tom jasněji?

Opět to vychází z praxe a doporučení, které jsme měli možnost poshánět. Vedení filozofické fakulty spolu s jejími studenty plánují akci Měsíc pro fakultu. Oznámit, co vše by se mělo dít a jakém rozsahu, bychom měli 4. ledna na setkání s médii, které proběhne ve Vlasteneckém sále Karolina. Takže doufám, že se bude na co těšit a že budovu důstojným způsobem znovu otevřeme.

Bezpečnostní opatření

Váš krizový štáb se teď zabývá také zavedením nových bezpečnostních opatření. Představit byste je měli právě ve čtvrtek. Můžete alespoň obecněji teď naznačit nebo prozradit, co všechno zvažujete?

Je to samozřejmě velké téma. Vzrostl zájem zejména o školení v oblasti ochrany měkkých cílů, ale musím říci, že i o řadu dalších opatření, mezi která patří například kybernetická bezpečnost.

Mezi celou řadu projednávaných opatření patří režimová opatření, různá panická tlačítka. Jedná se o potenciálním nasazení rozhlasů, o detektorech zvuku, které jsou schopny rozpoznat třeba tříštění skla nebo zrovna střelbu, také o nasazení informačního systému, který by mohl informovat všechny zaměstnance a studenty, kteří jsou na místě.

Možností je celá řada a zkušeností z republiky a ze světa také. My předpokládáme, že 4. ledna představíme plán toho, co se bude realizovat v nejbližších týdnech a měsících.

Předpokládám, že ten plán bude mít asi několik časových rovin. Jednak to jsou týdny, měsíce, ale to asi stačit nebude?

Jednoznačně, máme i některé agendy, které zavádíme již nyní před začátkem roku. Jedná se zejména o informační kampaň, aby studenti i zaměstnanci věděli, kam se obrátit, jak rozpoznat nějaké rizikové chování a kam ho hlásit.

V tom krátkodobém horizontu budeme zavádět řadu opatření, která již byla v různé fázi rozpracovanosti a v dlouhodobém horizontu se samozřejmě můžeme bavit o nějakých systémovějších opatřeních většího rozsahu.