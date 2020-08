Byznys s lidskou solidaritou? Místo jídla pro zdravotníky nakoupil ze sbírky reklamní trička

Chtěli pomoct zdravotníkům, hasičům i policistům během koronavirové krize, pod heslem „Nekašleme na vás“ tak vybírali peníze na jídlo a vařili pro ně. Charitativní iniciativa má však hořký konec. Ukázalo se totiž, že hned třetina darů padla na propagaci akce: reklamní trička či správu sociálních sítí. Sbírka navíc nebyla ohlášená. Případ proto řeší pražský magistrát. Organizátorovi akce hrozí až půlmilionová pokuta. Původní zpráva Praha 6:00 24. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Charitativní iniciativa Nekašleme na vás shromáždila na svém transparentním účtu 350 tisíc korun | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Když v březnu vypukla koronavirová krize, restauratér Zdeněk Střížek se podobně jako jiní pustil dobrovolně do charity s tím, že chce pomáhat. Jeho restaurace, jak tvrdí, během nouzového stavu uvařila pro zdravotníky, hasiče a policisty zdarma na pět tisíc obědů. A na základě jeho výzvy se do dobročinného projektu zapojily i další restaurace a hospody.

Střížek dokonce založil transparentní účet, kam lidé na suroviny mohli posílat peníze. Přestože posílali hlavně drobné částky, podařilo se díky desítkám dárců shromáždit přes 350 tisíc korun. Jenže v květnu nabrala charita nečekaný spád. Podnikatel totiž začal z účtu odčerpávat sumy spojené s propagací projektu.

Hned 30 tisíc tak dal Střížek na správu sociálních sítí, za dalších 24 tisíc zaplatil živé přenosy a za stejnou částku nakoupil reklamní trička, které pak na facebooku dál prodával. Mimochodem: část z nich pořídili pražští policisté, kteří se v projektu také angažovali. Peníze od dárců šly také na účty za telefon či služby účetní.

Celkem tak ve výdajích za propagaci a provozních nákladech restauratér rozpustil 103 tisíc korun, tedy skoro třetinu celé sbírky. „Nejde něco dělat, propagovat to a dávat do toho svoje peníze, když nemáte žádnou podporu od státu,“ zdůvodnil pro iROZHLAS.cz Střížek. V tom, že dary použil na jiný účel, než původně sliboval, nevidí problém. Na dotaz, jestli nezneužil důvěry a solidarity lidí během krizového stavu, odpověděl jednoduše „ne“.

Skrytý účet

K těm, kteří bojovali během krizového stavu v první linii, se vesměs nedostal ani zbytek shromážděných peněz. Z výpisu transparentního účtu, který má iROZHLAS.cz k dispozici, vyplývá, že 120 tisíc korun šlo na obědy pro děti do rukou nadace Women for Women, za kterou stojí manželka miliardáře Pavla Tykače Ivana Tykač.

16 tisíc korun si pak rozdělila čtveřice restaurací, která se do charitativní akce zapojila. Ostatní gastro zařízení se podle Střížkova prohlášení na webu projektu peněz ze sbírky zřekly. K 6. červenci tak na sbírkovém kontě zbývalo 106 tisíc korun, o pár dní později byl transparentní účet skryt.

Co se tedy stalo se zbývajícími penězi? K jakému účelu byly využity? Střížek k těmto otázkám řekl, že peníze si zatím ponechal a teprve se rozhodne, jak s nimi naloží. „Transparentní účet jsem nezrušil, ten pořád je, peníze tam jsou vložený a uvidíme, co s tím uděláme,“ uvedl.

Restauratér současně odmítl, že by charitativní akci využil pro vlastní reklamní kampaň. Neměl prý žádné nekalé postranní úmysly. „Chtěli jsme pomoc, peníze jsme pak ale potřebovali,“ pokračoval Střížek. O tom, že by dárcům mohlo vadit, jak jejich peníze nakonec použil a že by mu je nemuseli tím pádem vůbec chtít poslat, podle svých slov nepřemýšlel.

Hrozba pokuty

Celá věc má však ještě trestní rozměr. Podle stávající legislativy o veřejných sbírkách se totiž musí všechny podobné dobročinné aktivy nahlásit na příslušný krajský úřad, a to nehledě na vyhlášený nouzový stav. Pražský magistrát, kam Střížek se sídlem své firmy B fest spadá, od něj ale žádnou přihlášku neeviduje.

„Konání veřejné sbírky nebylo na magistrát k 19. srpnu 2020 oznámeno,“ potvrdil Tadeáš Provazník z tiskového odboru Prahy. Magistrát se proto podle něj rozhodl celou věc na základě důkazů redakce prověřit. Pokud se pochybení potvrdí, pražskému restauratérovi bude ve správním řízení hrozit pokuta až půl milionu korun.

Podnikatel má však za to, že ohlášení sbírky úřadům nebylo předem potřeba. „Konzultoval jsem to s právníkem,“ argumentoval. Stejná sankce přitom Střížkovi hrozí i za to, že darované peníze použil jinak, než původně sliboval. „Použití výtěžku veřejné sbírky v rozporu s účelem je také přestupkem, postižitelným pokutou až do výše 500 000 korun,“ doplnil Provazník z pražského magistrátu.

Podle advokáta Tomáše Sokola by však výsledný postih nemusel být nakonec tak přísný. „Velmi značnou roli bude hrát ‚čistota‘ úmyslu a také ‚čistota‘ jeho provedení,“ vysvětlil. Pokud by se podle experta na trestní právo nezjistil „výdělečný úmysl“, pak by se dalo uvažovat „o upuštění od uložení správního trestu, nebo podmíněném upuštění“.

Vše by se také mohlo podle Sokola vyřešit pouhým napomenutím. „Ovšem běda, pokud se zjistí, že sbírka byla i jen zčásti záminka nějaké formě výdělečné činnosti. To by pak asi přišlo dost draho,“ doplnil.

Pomoc s reklamou

S projektem „Nekašleme na vás“ spojilo své jméno několik známých tváří, například tenistka Barbora Strýcová, někdejší fotbalista Antonín Panenka či herec Radim Fiala. Vedle nich s propagací pomáhal bez nároku na honorář také specialista na mediální komunikaci v oblasti gastronomie Tomáš Rek. Ten se nyní od charitativní akce distancuje.

„Přišla mimořádná situace a nikdo nevěděl, co se bude dít. Chtěli jsme pomoct, to byl hlavní motiv. Reagovat na to dokázali jen ti nejsilnější, ostatní spíš vyčkávali. My jsme ale cítili, že je potřeba do toho jít, když tu možnost máme,“ popsal.

Spolupráce ale neklapala podle jeho představ, předčasně ji proto ukončil. „Start byl dobrý. Bohužel v průběhu jsme začali vnímat, že je spolupráce obtížná. Pak jsme navíc zjistili, že na transparentním účtu jsou pohyby, se kterými jsme nesouhlasili. Byla to nepříjemná situace,“ doplnil Rek.

Podobně se teď k dobročinné iniciativě staví také Pavla Mudrochová, ředitelka Asociace public relations agentur, která dříve působila jako mluvčí na policejním prezidiu. I ona se na projektu podílela zadarmo. Registrovaná je na ni mimo jiné internetová doména iniciativy nekaslemenavas.cz.

„Z PR branže na tom projektu dělalo více kolegů, já jsem byla díky svým kontaktům takový propojovatel a podílela jsem se obsahově na některých textech, finance šly mimo mě,“ popsala. Mudrochová zajistila například spolupráci s pražskými policisty. Její manžel – kriminalista a šéf týmu Kapsa zaměřující se na drobné zloděje v centru Prahy – Radek Mudroch tak osobně rozvážel uvařené obědy a večeře.

Nákup triček

Také policie se ale ohledně charitativní akce nyní drží zpátky. „S dotazem souvisejícím s vámi uváděnou sbírkou se obraťte přímo na zřizovatele účtu, jelikož se nás vůbec netýká a nemáme s ní nic společného. Policisté pouze využili nabídky stravy zdarma,“ reagovala na dotazy redakce pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Někteří pražští policisté si přitom od iniciativy nakoupili už zmíněná reklamní trička. Vybrali mezi sebou skoro 70 tisíc korun, které pak před Střížkovou restaurací předali rovněž nadaci Women for Women. „Tímto gestem policisté poděkovali za to, že na ně někdo v době krize myslel,“ uvedla k tomu Kropáčová. Podle ní nabídlo policii pomoc mnoho dobrovolníků a všem poděkovali.

Policisté v čele s kriminalistou Radkem Mudrochem před Střížkovou restaurací předávají peníze, které vybrali nákupem triček s heslem Nekašleme na vás | Zdroj: FB Policie ČR

Finální využití shromážděných peněz se přitom nelíbí ani některým dárcům. Redakce se na celou věc zeptala společnosti Slevomat, jejíž nadační fond na jídlo pro zdravotníky přispěl 115 tisíc korun. „Během domlouvání podpory na sbírku na našich stránkách jsme neměli žádné pochyby, naopak celá záležitost působila důvěryhodně, navíc Zdeňka Střížka považujeme za člověkem s jistým společenským kreditem,“ uvedl mluvčí slevového portálu Tomáš Holý.

Nyní tak firma zváží, zda nebude chtít dar vrátit. „Jestli došlo k využití peněz jiným způsobem, je to pro nás velké zklamání a budeme zvažovat, zda požadovat peníze zpět. V každém případě to probereme osobně přímo se Zdeňkem Střížkem a zeptáme se, jak bylo s penězi u nás vybranými naloženo,“ doplnil.