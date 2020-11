V obchodech probíhá potravinová sbírka. Lidé mohou nakupovat jídlo pro samoživitelky nebo seniory

Ve více než sedmi stovkách českých obchodů můžou v sobotu lidé přispět do potravinové sbírky. Stačí, když nakoupí trvanlivé jídlo nebo drogerii, a přímo v obchodě ho předají dobrovolníkům. Ti je pak ze skladů potravinových bank budou postupně rozdávat rodičům samoživitelům nebo seniorům. Praha 12:59 21. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trvanlivé potraviny a drogerii potřebují potravinové banky pro lidi v nouzi. Sklady jsou v době koronaviru kvůli vyšší poptávce skoro prázdné | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Těstoviny, rýži nebo konzervy můžou v sobotu lidé darovat do celonárodní potravinové sbírky. Zapojilo se do ní asi 740 obchodů. Sbírka trvá do večerních 18 hodin.

„My tu sbírku prostě a jednoduše potřebujeme. V tuto chvíli máme totálně vybrané sklady. Nejvíc chybí konzervy s bílkovinovým podílem. To znamená konzervy s masem, hotové pokrmy, ale nemáme ani těstoviny, rýže, luštěniny nebo dětská výživa“ popisuje situaci ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová.

Trvanlivé potraviny a drogerii potřebují potravinové banky pro lidi v nouzi. Sklady jsou v době koronaviru kvůli vyšší poptávce skoro prázdné.

„Ty potraviny mizí ze skladu obrovským tempem. Co se naskladní, hned se zase vydá. Velmi ceněnou komoditou je masová konzerva, nebo potom paštiky, hotová jídla z pytlíku,“ potvrzuje slova Veroniky Láchové ředitelka středočeského logistického centra Dana Růžičková.

Jarní sbírka se kvůli první vlně koronaviru nekonala, loni na podzim lidé darovali rekordních 382 tun zboží.

Dnes probíhá po republice v obchodních řetězcích potravinová sbírka. V Hustopečích žádnou prodejnu nezapojili, tak se město ve spolupráci s místní farností rozhodlo pro vlastní. Lidé nosili včera a dnes jídlo do kostela. A to bohatě!Jídlo teď poputuje do potravinové banky v Brně. pic.twitter.com/1NjAyOcA9f — Aneta Beránková (@Berankova_CT) November 21, 2020