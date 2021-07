Senátoři žádají Ústavní soud o změnu u sbírky vyhlášek obcí. Vnitro nesouhlasí

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) doporučil vládě, aby u Ústavního soudu vstoupila do řízení o návrhu skupiny senátorů, kteří usilují o změnu pravidel nové sbírky vyhlášek obcí a krajů. Hamáček chce podpořit zamítnutí návrhu. Vyplývá to z materiálu, který má ČTK k dispozici a který vláda projedná v pondělí. Praha 11:26 11. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Právní předpisy obcí a krajů včetně obecně závazných vyhlášek mají být od příštího roku v jediné sbírce, která bude mít formu veřejně přístupného elektronického informačního systému. Účinnost vyhlášek bude podmíněna právě zveřejněním ve sbírce.

Část senátorů to pokládá za protiústavní zásah do práva na samosprávu, sněmovna ale veto horní komory přehlasovala.

Senátoři v čele s Michaelem Canovem (SLK), kteří se následně obrátili na Ústavní soud, považují za problematické i to, že zákonodárci novinku projednali i přijali z podstatné části za trvání nouzového stavu, kdy se územně samosprávné celky prakticky nemohly projednávání účastnit.

Sbírka místních vyhlášek

V současné době musí být místní či regionální předpis zveřejněn na úřední desce obecního úřadu či ve Věstníku právních předpisů kraje. Podle ministerstva vnitra ale obce a kraje často nedodržují povinnost publikovat vyhlášky a nařízení i na svých webech. Třetina obcí prý navíc neplní povinnost informovat o vyhláškách ministerstvo.

Krajské a obecní úřady budou do nové sbírky muset do tří let zanést dokumenty platné již před zavedením informačního systému, jinak jejich právní předpisy pozbydou platnosti. Kritici návrhu poukazovali i na to, že to zvýší administrativní zátěž zejména malých obcí.

Kromě vyhlášek a nařízení obcí a krajů bude sbírka obsahovat například usnesení o krajských referendech, seznam chráněných území, počty členů zastupitelstev či rozhodnutí Ústavního soudu týkající se právních předpisů samospráv.

Také některá ministerstva či správní úřady by zde měly zveřejňovat normy, které nemají celostátní působnost a nedostanou se do Sbírky zákonů. Lidé by v ní měli nalézt například i nařízení hygienické stanice, veterinární správy či agentury ochrany přírody.