Všechny peníze dostane rodina Martínka. Stát ani Donio si nic nevezmou, popisuje zakladatel webu

Podařilo se vybrat k úternímu dopoledni přes 108 milionů korun, jaká byla vaše reakce?

S týmem to stále zpracováváme. Je nečekané, jakým směrem se to od pátku pohnulo. Ve čtvrtek ráno tam bylo osm milionů a vypadalo to, že se dostaneme horko těžko na polovinu částky. Pak se ozvala Nikol Štíbrová a rozjelo se to. Bylo to hrozně rychlé, během čtyř dnů tam přibylo 90 milionů.

Web Donia na chvíli spadl kvůli množství přispěvatelů. Zažilo Donio v minulosti takový nápor na webu a proč se to stalo zrovna u sbírky pro Martínka? Čím je sbírka ojedinělá?

Je ojedinělá částkou jako takovou, 100 milionů se u nás nikdy nevybíralo. Příběh Martínka jako takový je ojedinělý. Je to malý kluk, pro kterého léčba byla jediná šance, jak mít naději na plnohodnotný život. Jiná byla určitě také kvůli času. Vědělo se, že když se Martínkovi do určité doby lék nepodá, tak bude pozdě. Všechny tyto faktory zapříčinily to, že sbírka nakonec byla tak úspěšná.

Po stránce návštěvnosti jsme nezažili nikdy nic stejného. Porovnávali jsme historická maxima od založení Donia a jediné, co se k tomu jenom trochu přiblížilo, byla sbírka na tornádo na jižní Moravě, kde návštěvnost bylo oproti Martínkovi ani ne poloviční.

Důsledek toho bylo, že jak servery, tak i databáze byly naprosto přetížené. Museli jsme vymýšlet velké optimalizace na webu, vypínali jsme hodně funkcí od automatického načítání příspěvku po deseti vteřinách až po nezobrazování seznamu dárců. To, co tam bylo za víkend, máme my v nejsilnějších měsících.

Podíl Štíbrové

Většina sbírky se vybrala za poslední čtyři dny, přestože na webu je od 22. srpna. Co spustilo v pátek lavinu přispěvatelů?

Byla to určitě iniciativa herečky a zpěvačky Nikol Štíbrové, která zvedla vlnu a dala sbírce viralitu. Díky ní sdíleli sbírku další influenceři a média. Ona byla na počátku celého úspěchu. Upřímně nebýt jí, tak si troufnu říct, že by to bylo hodně složité se dostat na 110 milionů, které tam jsou teď.

Jak se rozdělují peníze, které se vybírají na jednotlivé sbírky na Doniu? Posílají se všechny na jeden účet? Dělíte je pouze podle variabilních symbolů?

Ve většině případů lidé platí platební kartou u konkrétní sbírky. Systém dá platbě speciální kód a spáruje ji s danou sbírkou. Ve chvíli, kdy lidé platí bankovním převodem, tak lidé zadávají variabilní symboly a systém automaticky páruje platbu s variabilním symbolem.

Kolik peněz ze sbírky půjde Doniu?

Donio si žádné provize nebere. Martínkovo rodině předáme 100 procent částky. Je otázka, kam až částka vyšplhá. Já si myslím, že se to zasekne na 115 milionech, protože párujeme další nové platby. Pak to je samozřejmě o domluvě s rodinou Martínka.

Oni mají samozřejmě plné právo rozhodnout, co se s financemi stane, do toho my zasahovat nemůžeme. Bude na nich, jestli dokážou využít i ty finance, které jsou nad původní částku například na náklady spojené s tou léčbou, nebo jestli se rozhodnou, že by to chtěli třeba dát někam jinam.

Z čeho je tedy Donio financované?

My máme systém tzv. dýšek. Znamená to, že když přispíváte, tak můžete dobrovolně přidat něco navíc na provoz a rozvoj Donia. Je to dobrovolné, každý uživatel se může rozhodnout, zda chce, nebo nechce přispět. Je to vlastně náš jediný příjem, který pomáhá pokrýt náklady na tým, na marketing, na technologie atd.

Danění vybrané částky

Kolik peněz z vybrané částky poputuje jiným subjektům? Jak je to s daněním vybrané částky?

Podle stanoviska z ministerstva financí z úterního rána, tak by částka měla být stoprocentně osvobozená od daní, což znamená, že by se daň platit neměla, což je dobrá zpráva. O žádných jiných třetích stranách v tuto chvíli nevím. Přiznám se, že úplně nevidím do detailů, jak částka bude distribuovaná. Ale co se týká daní, tak máme stanovisko ministerstva financí, že se veřejné sbírky v žádné částce nedaní.

Poplatky za bankovní převody a provoz sbírky hradíme my, takže Martínkova rodina dostane celou vybranou částku a my pak pouze kontrolujeme, zda putují finance opravdu na to, na co se vybíraly.

Komunikujete s rodinou Martínka ohledně jednání se státem a pojišťovnou?

Zjišťovali jsme postoj ministerstva financí, protože rodina Martínka se bála, že budou muset částku danit. Účetně jsme zřizovatelé sbírky, takže legislativa je na nás a zprostředkovali jsme stanovisko, že sbírka dani nepodléhá.

Další kontakt se státem navázala Nikol Štíbrová, která napsala ministrovi Válkovi. Ten řekl, že to není jeho starost. Další kontakt byl mezi námi a sekretariátem ministra financí pana Stanjury. Ti nám dali toto stanovisko. Žádný hlubší kontakt se státem neproběhl.

Seznam přispěvatelů kvůli přetíženosti webu není aktuálně dostupný. Jaký byl nejvyšší příspěvek na Martínka?

To je obrovské specifikum této sbírky. Vždy u sbírek nad pět milionů korun bylo společným jmenovatelem to, že přispěl nějaký velký donor minimálně dva miliony korun. U sbírky na Martínka byl nejvyšší příspěvek 200 tisíc korun. Byla to sbírka běžných lidí, kteří po stokorunách poslali 100 milionů. Mediánový příspěvek je 300 korun, což je úplně úžasné.