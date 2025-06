‚Sbohem a šáteček.‘ V SOCDEM končí po 25 letech hejtman Pardubického kraje Netolický

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se rozhodl ukončit členství v sociální demokracii. Impulzem k tomu bylo středeční rozhodnutí předsednictva SOCDEM podepsat memorandum o spolupráci ve volbách do Sněmovny s politickým hnutím Stačilo!, ve kterém figurují komunisté. Netolický to ve čtvrtek uvedl na facebooku. Po 25 letech nezaplatí členský příspěvek k 30. červnu, a tím jeho členství skončí. Zůstane regionálním politikem. Pardubice 12:55 26. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK - Pro prosperující Pardubický kraj) | Zdroj: Profimedia

„Nebudu používat silná slova i vzhledem k tomu, že ČSSD, respektive Sociální demokracie mi umožnila poznat řadu zajímavých lidí po celé republice i v zahraničí. Měl jsem možnost zúčastnit se různých vzdělávacích akcí, seminářů či programových debat o celospolečenských otázkách. I proto můj odchod není trpký a s hořkostí. Je spíše věcí postupného vývoje, který teď vyvrcholil výše uvedeným rozhodnutím předsednictva,“ uvedl Netolický.

Podle svého prohlášení nadále zůstává přesvědčením sociálním demokratem. Cítí se již dlouho především regionálním politikem. Regionální politika je podle něj mnohem méně ideologická a především je konkrétní a pragmatická v dobrém slova smyslu.

„Naplno se budu věnovat regionálnímu projektu 3PK – Pro prosperující Pardubický kraj, ve kterém je parta skvělých a pracovitých lidí napříč krajem. V tomto projektu vidím smysl i možnost jej rozvíjet.Takže slovy Vítězslava Nezvala Sbohem a šáteček…,“ uzavřel svůj facebookový příspěvek.

Snahu o spojenectví SOCDEM s hnutím Stačilo! hájí předsedkyně Jana Maláčová s místopředsedou Lubomírem Zaorálkem jako racionální volbu ve chvíli změny mezinárodní situace. Ve středu podle nich hlasovaly pro výzvu na spojenectví v říjnových sněmovních volbách s hnutím Stačilo! dvě třetiny předsednictva.

Hned ve středu avizoval odchod ze SOCDEM někdejší ministr a senátor Jiří Dienstbier, ve čtvrtek konec ve straně oznámili mimo jiné senátor Petr Vícha, bývalý dlouholetý poslanec Václav Votava či bývalý europoslanec Miroslav Poche.

Dvaačtyřicetiletý Netolický do ČSSD (nyní SOCDEM) vstoupil v 18 letech, krátce poté se začal podílet na volební kampani. Už za studií začal spolupracovat s poslancem Radko Martínkem (ČSSD), kterému dělal asistenta ve Sněmovně a poradce v době, kdy byl Martínek ministrem pro místní rozvoj, i poté, co se stal pardubickým hejtmanem. Na podzim 2006 usedl Netolický do zastupitelstva České Třebové a mandát později čtyřikrát obhájil.

Do krajského zastupitelstva byl poprvé zvolen v roce 2008, v letech 2011 až 2012 byl radním Pardubického kraje pro zdravotnictví, poté byl zvolen hejtmanem. Od dubna 2018 do března 2019 byl místopředsedou sociální demokracie, do funkce byl znovu zvolen v prosinci 2021, na nedávném sjezdu strany už nekandidoval. Patří k nejdéle sloužícím hejtmanům, nejdříve kandidoval za ČSSD, v posledních dvou krajských volbách za uskupení 3PK.