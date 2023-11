Dvacet let sexuálních útoků. Sbormistr podle obžaloby dlouhodobě znásilňoval a zneužíval své farní svěřence

Sbormistr farního chlapeckého sboru čelí obžalobě z toho, že dlouhodobě znásilňoval a zneužíval své svěřence. Podle státní zástupkyně začal s trestnou činností už v roce 2002, poslední z evidovaných skutků se stal v roce 2021. Jednotlivých dílčích útoků spočívajících v osahávání, masturbaci či orálním sexu byly podle výpovědí malých sboristů stovky. Případ řeší pražský městský soud. Za znásilnění dítěte hrozí až 12 let vězení. Praha 15:00 16. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chlapecký sbor, ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

Podle deníku Blesk začal obžalobu tuto středu projednávat soud, kvůli ochraně obětí se hlavní líčení koná za zavřenými dveřmi.

Muž podle obžaloby opakovaně znásilňoval v letech 2002 až 2012 šest malých zpěváků, a to na různých místech – přímo v budově farnosti, ve svém domě při hře na počítači nebo v autě cestou ze sborové zkoušky. Deset dětí pak zneužil například na soustředění sboru v Itálii, na hotelovém pokoji v Liberci nebo i při cestě autem na mše v různých kostelích.

Zneužívání v církvi zažilo až 400 tisíc španělských dětí, tvrdí ochránce práv. Biskupové data odmítli Číst článek

Podle státní zástupkyně svěřeným chlapcům rozepínal kalhoty, masturboval je a dráždil a totéž požadoval po nich, včetně felace. „Na poškozeném realizoval hru, kterou nazýval kanadská muka, která spočívala v lechtání poškozeného na stehnech, břiše, přičemž postupně přecházel v pomalé hlazení a osahávání slabin a rozkroku, kdy se dotýkal i přímo genitálií,“ popisuje obžaloba.

„Na výletě, kde se pod záminkou individuální hlasové zkoušky ocitl o samotě s poškozeným, si vyjmul penis z kalhot, ukazoval a popisoval jej poškozenému a následně masturboval až do vyvrcholení, aby mu názorně ukázal, co je to erekce a spermie,“ pokračuje. Jeden z chlapců vypověděl i to, že sbormistr se na něm pokusil o anální soulož.

Chlapci se podle obžaloby dospělé autoritě aktivně nebránili. Počínání jim nebylo příjemné, zároveň se báli, že se o něm někdo dozví. Někteří se později potýkali s depresemi či sebevražednými myšlenkami, sebepoškozováním, výčitkami svědomí, pochybnostmi o své sexuální preferenci a problémy při navazování vztahů s dívkami.

Nejznámějším případem zneužívání sboristů je kauza Bohumila Kulínského, někdejšího sbormistra elitního dětského souboru Bambini di Praga. Za zneužívání nezletilých dívek mu justice v roce 2009 uložila 5,5 roku vězení, sbor v souvislosti s aférou zanikl. Kulínský svou vinu odmítal.

Rozsáhlým případem zneužívání svěřených dětí byla například také kauza učitele tance Petra Dostála, kterého soudy potrestaly za dlouhodobé zneužívání dívek v pražských mateřských školách devíti lety odnětí svobody, ústavní sexuologickou léčbou a maximálním, tedy desetiletým zákazem práce s dětmi.