Státní zástupkyně nesouhlasí s čtyřmi roky odnětí svobody pro sbormistra, který deset let zneužíval děti

Státní zástupkyně se odvolala proti rozsudku, který uložil sbormistrovi chlapeckého farního sboru čtyřleté vězení za znásilňování a zneužívání svěřenců. Odvolání podala jak proti výroku o vině, tak i proti výroku o trestu. Ve čtvrtek to uvedl mluvčí pražského městského soudu Adam Wenig. Případem se tak bude zabývat ještě vrchní soud. Při hlavním líčení navrhovala státní zástupkyně devítileté odnětí svobody.

Součástí trestu, který sbormistrovi loni v listopadu nepravomocně uložil soud, je i ústavní sexuologické léčení a maximální možný, tedy desetiletý zákaz práce s dětmi.

Muž se po svém zadržení ke skutkům postupně přiznal a po propuštění z vazby dobrovolně nastoupil do bohnické léčebny, kde se přes rok léčí s homosexuální pedofilií. Sám uvedl, že za spravedlivý by pro sebe pokládal trest kolem pěti až šesti let vězení.

Chlapců, které sbormistr znásilňoval nebo zneužíval, bylo podle verdiktu celkem 16. Skutky ve sboru páchal v letech 2002 až 2012, přičemž jednotlivých dílčích útoků spočívajících v osahávání, masturbaci či orálním sexu byly stovky.

Po letech pak v roce 2021 zneužil také svého žáka, kterého učil hře na varhany. Celá mužova trestná činnost vyšla najevo až následně a víceméně náhodou, když jeden z bývalých sboristů vypovídal na policii k jiné trestné věci.

Za znásilnění dítěte hrozí pět až 12 let vězení. Pražský městský soud muži uložil trest pod sazbou, protože zohlednil projevenou lítost a také to, že muž skutky kvůli své deviaci spáchal ve stavu zmenšené příčetnosti, a navíc už před dlouhou dobou.

Sebepoškozování a deprese

Trestné činnosti se muž dopouštěl na různých místech - přímo v budově farnosti, ve svém domě, v autě cestou ze sborové zkoušky, na soustředění sboru v Itálii, v hotelovém pokoji nebo i při cestě vozem na mše v různých kostelech.

Někteří chlapci se později potýkali s depresemi či sebevražednými myšlenkami, sebepoškozováním, výčitkami svědomí, pochybnostmi o své sexuální preferenci a problémy při navazování vztahů s dívkami. Arcibiskupství pražské označilo sbormistrovo počínání za selhání jednotlivce.