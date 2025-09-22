Scheinherr: Kauza Dozimetr byla široká chobotnice. Celá kauza vznikla od špiček v politice
Aktéři takzvané kauzy Dozimetr se dostávají před soud. Skupina podle policie ovlivňovala výběrová řízení zejména v pražském dopravním podniku a získávala za to úplatky. „V roce 2020 za mnou přišel jeden z developerů, který s námi měl smlouvu na rekonstrukci stanice Nádraží Holešovice s tím, že byl požádán o úplatek,“ vypráví pro Český rozhlas Plus bývalý náměstek pražského primátora pro dopravu, nynější předseda strany Praha Sobě Adam Scheinherr.
Podle všeho jste celou akci, která vyvrcholila hromadným zatčením lidí podezřelých v kauze Dozimetr, inicioval tím, že jste podal trestní oznámení. Můžete nám stručně popsat, jak to bylo, kdy, kde a co jste se od koho dozvěděl?
Je to tak. V roce 2020, dnes už je to více než pět let, za mnou na jaře přišel jeden z developerů, který s námi měl smlouvu na rekonstrukci stanice Nádraží Holešovice – pan Serge Borenstein – s tím, že byl prostřednictvím pana Martina Dvořáka požádán o úplatek ve výši asi pěti milionů korun. Pokud tento úplatek nezaplatí, že bude zaručeno, že smlouva nebude pokračovat.
00:00 / 00:00
Poslechněte si rozhovor s pražským opozičním zastupitelem Adamem Scheinherrem (Praha Sobě) a předsedkyní spolku Oživení Šárkou Zvěřina Trunkátovou
Přišel s tím za mnou jako za tehdejším náměstkem primátora pro dopravu, zda o tom vím. Sdělil mi veškeré detaily a já jsem neváhal, v podstatě ještě ten den jsem zkontaktoval policii a domluvil si schůzku, kde jsem podal trestní oznámení.
Bylo to poprvé, kdy jste nějakou takovou informaci o údajně nekalém jednání dostal?
Bylo to poprvé. A i tak to byla taková nepřímo zprostředkovaná informace, protože já sám jsem důkazy o tom nezískal.
ONLINE: Redl nebude odpovídat na otázky soudu ani žalobce. Hlubuček i Kos vypovídat chtějí
Číst článek
Ale tehdejší radní pro legislativu Hana Marvanová (Spolu pro Prahu) údajně od roku 2019 upozorňovala na všechny podezřelé obchody Dopravního podniku hlavního města Prahy, na podezřelé zakázky a podobně. Podle lidí spojených s TOP 09 jste s tím prý nic nedělal a všechny personální změny, které Hana Marvanová prosazovala, jste odmítal. Je to pravda?
Já o tom vůbec nevím, nevím, jaké návrhy paní Marvanová... Byla součástí STAN a klubu TOP 09 a STAN a byla volební lídryní Petra Hlubučka, byla jeho pravá ruka, spolupracovnice.
Naopak vždy s Petrem Hlubučkem hlasovala proti nám. Teď mi připadá, že takhle je to, jako že je po válce každý generál.
Bylo podání trestního oznámení to jediné, co jste v tu dobu udělal? Neměl jste třeba nahlásit škodu a snažit se jí tím zabránit?
Ten úplatek se neuskutečnil a my jsme nedovolili, aby tato skupina dále blokovala smlouvy. Zároveň jsem spolupracoval s policií, poskytoval jsem jim informace, co konkrétního se děje, tak, aby to vyšetřování mohlo být co nejúčinnější a veškeré skutečnosti, které jsem mohl vědět či získat, jsem jim poskytl.
‚Vyslýchal mě‘
Byl na vás v té době nebo dodnes je vyvíjen kvůli tomu oznámení nějaký tlak, například výhrůžky?
Byl jsem překvapen, že asi po půl roce – i přesto, že to trestní oznámení jsem podal naprosto tajně, nikomu jsem to nesděloval – se to dostalo i mezi ostatní.
275 stran obžaloby. Začíná soud v kauze Dozimetr, podnikateli Redlovi hrozí deset let
Číst článek
Zrovna Petr Hlubuček si mě tehdy předvolal a téměř bych řekl, že mě vyslýchal, zda jsem podal trestní oznámení a že potřebuje vědět, co v něm je, což jsem mu samozřejmě nesdělil. Naopak jsem sdělil policii, že si mě takhle povolal.
Nebál jste se v tu chvíli o svoje blízké, o sebe? Nepožádal jste například o policejní ochranu?
Policie mi pak zvýšenou ochranu okolo mého domu dala, protože mi někdo v noci zvonil na zvonek. Ale v ten okamžik, když podáváte trestní oznámení, nemáte vůbec čas o tomhle přemýšlet.
Potom, co došlo k zatýkání, tedy v půlce června 2022, jste byl stále ve funkci. Co jste udělal systémově, aby k takovým případům už nedocházelo?
Samozřejmě jsme ihned všechny dotčené odvolali, to bylo během jednoho dne. To policejní vyšetřování trvalo dva roky – od roku 2020 do roku 2022 – takže vidíme, že to nebyl jen jeden případ, ale široká chobotnice, která šla i do jiných podniků a zasahovalo se pak na 40 místech.
Kauza Dozimetr přehledně: kdo jsou hlavní figury, čeho se měly dopustit a jaké jim hrozí tresty
Číst článek
Mimo odvolání jsme už od mého nástupu v roce 2018 pracovali na zavedení dvou protikorupčních izocertifikátů, které jsou takové systémové věci, které těmto věcem mohou předejít.
Jak, prosím?
Je to nastavení směrnic tak, aby konkrétní zodpovědnosti byly rozprostřeny třeba i mezi více lidí, aby se navzájem činnosti kontrolovaly. Ale musíme si také uvědomit, že to nebyla podle mě systémová chyba někde uvnitř dopravního podniku.
Doteď ani nevíme, že by dopravnímu podniku byla způsobena nějaká škoda. Ani policie ho neoznačila jako právnickou osobu, které by byla způsobena škoda a doteď se dopravní podnik nepřihlásil ani po mém odchodu k nějaké škodě.
Celá ta kauza vznikla od špiček v politice, ať už to byl bývalý náměstek Petr Hlubuček, který je obviněn, ale jsou obviněni i další, třeba člen dozorčí rady Jan Marek, který byl členem TOP 09, nebo Jiří Špička, který byl také členem TOP 09.
„Vyhrožovali, aniž by měli dostatečná práva toto zrealizovat“Adam Scheinherr
Co si myslíte s odstupem času podle toho, co se dostalo na veřejnost, o celém případu a o tom, co se podařilo zatím odkrýt ve vyšetřování?
Já vnímám spíše tu větev okolo dopravního podniku. Někteří politici se zkrátka rozhodli být členy takovéto organizované zločinecké skupiny a prostřednictvím dalších osob v podstatě vydírali subdodavatele nebo dodavatele dopravního podniku a vyhrožovali jim, že pokud jim nedají úplatek, tak zařídí, že jejich smlouvy buď nikdy nebudou podepsány, nebo budou naopak zrušeny.
Vyhrožovali, aniž by měli dostatečná práva to zrealizovat. Petr Hlubuček byl řadovým členem dozorčí rady a třeba Matej Augustín, ekonomický ředitel, stále byl jenom jeden z pěti v představenstvu. Představenstvo vždycky rozhoduje jako kolektivní orgán.
Poslechněte si i navazující rozhovor s Šárkou Zvěřina Trunkátovou, předsedkyní spolku Oživení, který podobné kauzy sleduje dlouhodobě. Audio je nahoře v článku.