Scheinherr: Pražský dopravní podnik tíží letité smlouvy, aktuální kauza je závažná jako Dozimetr

Po razii v sídle pražského Dopravního podniku (DPP) policie obvinila třináct lidí, které podezírá z manipulace s veřejnými zakázkami a braní úplatků, a to včetně členů představenstva a dozorčí rady. „Je to velice závažné, v podstatě je to podobná kauza jako Dozimetr,“ míní v pořadu Interview Plus opoziční zastupitel a předseda strany Praha sobě Adam Scheinherr.

Interview Plus Praha 20:30 16. října 2024