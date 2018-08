Schillerová mírní slova o seškrtání peněz pro neziskové organizace. Tři miliardy jsou podle ní maximum

„Žádný záměr snížit výdaje neziskovým organizacím o tři miliardy korun neexistuje,“ ohradilo se v pondělí ministerstvo financí. O seškrtání peněz přitom hovořila zkraje srpna v České televizi přímo šéfka resortu Alena Schillerová (za ANO), podle které je v neziskovém sektoru prostor pro úsporu. „Já budu ráda, když to budou tři miliardy,“ uvedla. Výrok ale nyní ministerstvo označilo za „mediální posun“, Schillerová prý mluvila o maximální částce. Praha 16:05 14. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Alena Schillerová hovořila o maximu možného rozpětí, ke kterému by podle jejího názoru mohla dospět analýza financování neziskového sektoru provedená ve spolupráci s jednotlivými resorty,“ uvedlo ministerstvo financí v pondělí na svém webu.

Od vládních kolegů si tak Schillerová vyžádala informace, ve kterých oblastech by jejich resorty mohly ušetřit. O osekání peněz pro neziskové organizace mluvila v České televizi v neděli 5. srpna.

Konkrétně řekla: „Já si myslím, že je obrovský prostor například ušetřit za provoz jednotlivých neziskových a podobných organizací. Já budu ráda, když to budou tři miliardy.“

Výrok vytržený z kontextu

Nyní ale Schillerová svoje slova mírní. Pro Hospodářské noviny řekla, že seškrtat tři miliardy v příštím roce nechce. Zároveň ale připustila, že snaha ušetřit v neziskovém sektoru je.

„Když se mě reportér České televize ptal, jestli jsem schopna říct, kolik můžeme ušetřit, tak jsem řekla, že bez spolupráce s resorty nejsem. A když se mě ptal, jestli jednu miliardu, dvě, nebo tři, tak jsem řekla, že tři miliardy by se mi líbily,“ popsala deníku.

Na provoz neziskových organizací šlo loni podle ministryně 13,5 miliardy korun. Nejvíce peněz vydalo ministerstvo školství a práce. Podle mluvčího resortu Michala Žurovce ministerstvo financí při přípravě státního rozpočtu na příští rok obecně apeluje na „maximální efektivitu vynakládaných prostředků a snahu hledat úspory.“

Server iROZHLAS.cz se na celou záležitost zeptal také šéfa kabinetu Andreje Babiše (ANO), ten ale redakci pouze odkázal na prohlášení ministerstva financí.

Kritika neziskových organizací

Výrok ministryně financí vyvolal vlnu kritiku hlavně neziskových organizací. Například ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek Radiožurnálu řekl, že peníze by stát mohl ušetřit jinde. Upozornil totiž, že Člověk v tísni čerpá z rozpočtu asi 40 milionů korun, což představuje asi 10 procent celkového rozpočtu organizace.

„Přesto jsme intenzivně kontrolováni. Myslím si, že je to v pořádku. Jenom bych si přál, aby alespoň trochu podobná kontrola směřovala do firem, které hospodaří se státními penězi,“ řekl s tím, že stát by tak ušetřil pravděpodobně miliardy nebo desítky miliard.

Už dříve současně Schillerová avizovala, že peníze nezkrátí třeba organizacím, které pomáhají hendikepovaným lidem, starším či sociálně slabým. Podle premiéra Babiše by se zas škrty neměly týkat ani sportovců, těm jde přitom nejvíce peněz.

Na toto téma se v duelu Českého rozhlasu Plus minulý týden diskutovala poslankyně ČSSD Alena Gajdůšková a poslanec SPD Lubomír Volný.