Schillerová: Babiš se teď zaměří na regiony. Havlíček premiérem? Takto se naše kroky číst nedají

Hnutí ANO představilo strategii svého dalšího politického působení. Předsedou zůstává Andrej Babiš, navenek ale budou hnutí zastupovat 1. místopředseda Karel Havlíček a šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová. Jak bude v praxi model fungovat? A jak hnutí hodnotí prezidentskou předvolební kampaň? Vladimír Kroc se ptal místopředsedkyně hnutí ANO Aleny Schillerové. dvacet minut radiožurnálu Praha 20:03 9. února 2023 „Za rok a půl budeme mít sněm, do té doby se na vedoucích pozicích v čele hnutí ANO nic měnit nebude a pak se uvidí. V tuto chvíli je to jakési rozložení sil," říká místopředsedkyně hnutí ANO

Tvářemi hnutí ANO se stanete vy a Karel Havlíček. Kdo s tím nápadem přišel?

Vyplynulo to z jednání. Bavili jsme se o tom několik dní, na předsednictvu jsme se v tom jen utvrdili. Ono je to docela logické, protože si takto rozložíme síly. Andrej Babiš zůstává předsedou hnutí i poslancem, ale bude se soustředit spíš na práci v regionech, protože mu to velmi jde, baví ho to a naplňuje.

Já mám na starosti poslanecký klub. Karel Havlíček vede stínovou vládu a budeme samozřejmě spolupracovat. Je to logické, protože jsme nejviditelnější tváře, ale máme celou řadu dalších tváří, které s námi budou pracovat.

Jak jste řekla Karel Havlíček má řídit tzv. stínovou vládu. To znamená, že pokud byste se dostali k vládní odpovědnosti, premiérem by byl Karel Havlíček?

Takto se to úplně číst nedá. Za rok a půl budeme mít sněm, do té doby se na vedoucích pozicích v čele hnutí ANO nic měnit nebude a pak se uvidí. V tuto chvíli je to jakési rozložení sil. Spolupracujeme, ale rozhodně se to zatím takto číst nedá.

Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček z ODS a také místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček se nedávno v debatě Českého rozhlasu shodli, že by sněmovní opozice a vládní koalice měla aspoň v některých oblastech spolupracovat. Do dalších voleb zbývá půldruhého roku, šance by tu tedy byla. Zatím to tak ve sněmovně nevypadá?

Já si to nemyslím. Tento týden se ve sněmovně projednává zákon tzv. lex Ukrajina V. Tam opět zachraňujeme a taháme vládu z bláta, protože to poslali do prvního čtení v úterý a už zítra bude druhé čtení. Spolupracujeme.

Jsme si vědomi, že to musí být účinné od 1.dubna 2023. Takže se snažíme pomáhat. A takových příkladů bych vám uvedla velké množství. Jen se o nich málo mluví.

Pak jsou určité body, kde se neshodneme. Samozřejmě mi vadí, když se z médií dozvídáme tu o zvýšení důchodů, tu o zvýšení daní, tu o zrušení nebo snížení rodičovského příspěvku. Vůbec s námi nikdo nemluví.

Ministr práce a sociálních věcí mluví o tom, že má pracovní tým, kde pracuje na důchodové reformě. Já si tedy myslím, že pracuje spíš na parametrických změnách. Ale do toho týmu nebyl vůbec přizván zástupce opozice. Tak to v minulosti nebylo. A důchodová reforma nebo její parametrické změny není zákon na jedno použití.

‚Akce nespokojených občanů‘

Pražský zastupitel a poslanec Patrik Nacher v Interview Plus řekl, že je třeba zvýšit koaliční potenciál vašeho hnutí. Jak to ale koresponduje s útoky na SPD, potažmo ČSSD? Připomínám, že Andrej Babiš je označil za zrádce svých voličů.

Andrej Babiš tím chtěl vyjádřit to, že předseda ČSSD vyzval voliče ČSSD, aby nevolili Andreje Babiše.

Víceméně je vyzvali, aby volili kandidáta, za kterého se postavila pětikoalice, což je nepochopitelné. A on tedy řekl: „Hnutí ANO je tady pro vás.“ Včera mě zakladatelé hnutí poučili, že ANO znamená akce nespokojených občanů.

Babiš tedy říká: „My jsme skutečně zástupce nespokojených občanů, budeme mluvit za nespokojené občany a budeme mluvit i za vás.“ Tomio Okamura také nevyzval k přímé podpoře Andreje Babiše, vyzval k nepodporování Petra Pavla, ale ne k přímé podpoře Andreje Babiše. Přesto podle analýz, které jsem četla na jednom velmi známém serveru, asi 400 tisíc voličů SPD volilo Andreje Babiše.

Chtěl říct, že máme celou řadu voličů, kteří volili strany v parlamentních volbách, které se nedostaly do parlamentu. Andrej Babiš získal 2,4 milionů hlasů, což je asi o 900 tisíc hlasů více, než jsme získali v parlamentních volbách. Chtěl tím říct: „Jsme tady pro vás, máme zájem o vaše hlasy.“

Catch-all party

Místopředseda SPD Radim Fiala vás v naší polední publicistice označil za tzv. catch-all party, tedy stranu, která se snaží získat voliče, kde může. Zároveň řekl, že pro SPD zůstává ANO nejbližším politickým partnerem, dokonce prý jediným možným koaličním partnerem. Je to tak?

K té catch-all party bych řekla, že jsme se k tomu vždy hrdě hlásili. Myslím, že nespokojených občanů bude přibývat napříč politickým spektrem, až vláda přijde s tím avizovaným balíčkem, který zatím jen probublává na veřejnost.

Co se týká možné koaliční spolupráce s SPD, já osobně si neumím představit, že bychom byli v koalici se stranou, která hlásá, že chce vystoupit z EU, vystoupit z NATO. To je pro nás nepřijatelné.

Skončila spolupráce s PR týmem, který se mimo jiné podílel také na předvolební kampani před prezidentskou volbou. Zpětně viděno byla příliš agresivní?

Musíme si to ještě vyhodnotit. Včera jsme se o tom začali bavit, ale protože témat bylo takové množství a museli jsme v nějakém normálním čase skončit, dohodli jsme se, že si uděláme výjezdní zasedání, kde si to rozebereme. Samozřejmě chyby už dnes neodčiníme.

Mně se velmi líbila první část kampaně, která byla pozitivní. Byla postavena na tom, co nejvíce sedí Andreji Babišovi. Tedy že pomáhá lidem. Ta další část, která chtěla akcentovat mír, podle mě nebyla úplně zpracována tak, jaký byl požadavek. To si musíme říct zejména s ohledem na to, aby se tyto chyby neopakovaly do budoucna.

Kdo bude tvořit image příštích voleb hnutí ANO? Co bude obsahovat dopis, který chce hnutí ANO zaslat nově zvolenému prezidentovi Petru Pavlovi? A chystá se také schůzka s novým prezidentem? Poslechněte si celý rozhovor.