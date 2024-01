Schillerová: My se hádáme o korespondenční volbě a lidé řeší faktury za elektřinu. Návrh je protiústavní

Sněmovna začala projednávat vládní návrh o korespondenční volbě. Opozice opakovaně upozorňuje, že ho nepodpoří, i když hnutí ANO jako vládnoucí strana v minulém volebním období mělo její zavedení v programovém prohlášení. „Volby mají být přímé, tajné, svobodné. Ten princip, který by se zavedl, je v podstatě v rozporu s ústavou,“ řekla pro Radiožurnál šéfka poslanců a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Rozhovor Praha 10:38 17. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředsedkyně ANO, Alena Schillerová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Paní předsedkyně, proč hnutí ANO změnilo názor na možnost korespondenční volby?

Ten názor byl z roku 2018. Protože vždycky ďábel tkví v detailu, tak když hnutí ANO začalo tu problematiku více do hloubky rozebírat a řešit všechny souvislosti, tak jsme z toho nakonec ustoupili. Zdálo se nám to opravdu velmi, velmi problematické, což jsou ty argumenty, ke kterým jsme dospěli dnes.

Tato země je ve velkých problémech a je nesmyslné, abychom se hádali po nocích o korespondenční volbu v zahraničí. Nabízíme jednání a hledání kompromisu, říká Alena Schillerová

Ten nejzásadnější je ten, že naše Ústava říká, že volby mají být přímé, tajné a svobodné. Princip, který by se zavedl, je tak v podstatě v rozporu s Ústavou. To nám velmi vadí a vadí nám také to, že neproběhla žádná diskuse, že to není vládní návrh a nikdy jsme nebyli přizváni k jednacímu stolu.

Já jsem jednání znovu nabídla včera (v úterý) na grémiu Poslanecké sněmovny.

Pojďme jednat, tato země je ve velikých problémech ekonomických. Lidé mají spoustu starostí a problémů a my se tady budeme po nocích hádat o korespondenční volbu v zahraničí, to je úplně nesmyslné.

My pořád nabízíme jednání a hledání kompromisu. Máme i nějaké návrhy, ale odezva zatím žádná.

Je kompromis s vládou ještě možný, pokud byste to aktivně začali řešit? Jenom připomenu, že Andrej Babiš ve své knize O čem sním, když náhodou spím, vyzdvihl elektronickou volbu. Podle něj je lepší pro mladé lidi, kteří si nevyřídí voličské průkazy. Pokud by se tedy hlasy neposílaly poštou, ale šlo by všechno elektronicky, nepřistoupili byste na to? Korespondenční volbu má drtivá většina zemí Evropské unie. Například Polsko nabízí možnost volit elektronicky, dokonce i poštou. Průkopník digitalizace Estonsko, tam je hlasování přes internet běžné.

Ano. Zmínil jste Estonsko, což je země, která je obrovsky daleko v elektronizaci. Pokud bychom s digitalizací a elektronizací jako Česká republika pokročili, tak to jednou možná bude hudba budoucnosti. My ale nejsme tak daleko.

Skutečně nabízíme kompromis, můžu vám některé ty návrhy říci. Byli jsme schopni se s pětikoalicí domluvit na změně volebního zákona a určitých věcech, které jsou už dnes v platné legislativě a budou účinné od prvního ledna 2026.

Tak proč se vlamujeme teď do zákona nebo té novely, která bude účinná od prvního ledna 2026? Připravme to, odložme účinnost na první leden 2026. Tam se dá řešit spousta věcí.

Jedna z námitek pětikoalice je ta, že ti, co žijí v zahraničí, musí cestovat někam do hlavního města na ambasádu.

Dají se například zřídit pracoviště. Řada zemí, která na korespondenční volbu přecházela, to udělala pilotně jen pro nějakou část světa, aby to odzkoušela.

My půjdeme do naprosto neprobádané oblasti se spoustou problémů. Navíc by tady měla být dohoda s nejsilnějším politickým hnutím v naší zemi. I když jsme v opozici, tak jsme určitě nejsilnější hnutí.

Není to přece změna na dva roky, dokud bude vládnout Fialova vláda, je to změna na delší období, a proto bychom bývali o tu dohodu stáli.

Znovu opakuji, že jsme ani jednou nebyli pozváni na toto téma k jakémukoliv jednání. Já jsem to znovu včera nabídla na grémiu, zatím nemám žádnou odezvu.

Budeme teď trávit hodiny diskusemi nad tím návrhem. My tam nebudeme činit žádné pohádky ovčí babičky, ale budeme upozorňovat právě na ta rizika.

Budu se i dál snažit o nějaká jednání. Myslím si, že toto prostě není dobře, a že lidé to nemohou chápat, protože řeší faktury za elektřinu, zdražování, inflaci. Takové starosti, které má každý občan nebo majitel firmy – a teď bude sledovat, jak se tam hádáme o korespondenční volbě.