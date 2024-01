Schillerová přirovnala Pekarovou Adamovou k mluvčí ruské diplomacie. ‚Nastavila jsem zrcadlo,‘ říká

Místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová označila šéfku Sněmovny a předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou za Mariju Zacharovovou české politiky. Vyjádření Schillerové vyvolalo na sociálních sítí řadu reakcí, k omluvě opoziční političku vyzval například premiér Petr Fiala (ODS). „Jen jsem nastavila zrcadlo zástupcům pětikoalice a použila jsem slovník, který používají oni běžně,“ řekla Schillerová serveru iROZHLAS.cz. Praha 13:27 17. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alena Schillerová a Markéta Pekarová Adamová | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Vše začalo úterním příspěvkem Pekarové Adamové na sociální síti X. Předsedkyně TOP 09 napsala, že doufala, že se Schillerová od svého výroku „my se nechceme připravovat na válku, my chceme žít v míru“ distancuje. „Bohužel dnes (v úterý) na jednání Sněmovny pokračovala. Prý strašíme jadernou válkou. Ne, to nestrašíme my. To straší Rusko,“ dodala Pekarová Adamová.

Na to Schillerová reagovala tak, že předsedkyni Sněmovny označila za Mariju Zacharovovou české politiky. Marija Zacharovová je známá mluvčí ruského ministerstva zahraničí, která často ve svých prohlášeních vyhrožuje západním zemím a slovně na ně útočí nebo bagatelizuje jejich obavy z Ruska.

Výměna názorů mezi političkami vyvolala i mnoho reakcí jejich kolegů. Premiér Petr Fiala (ODS) například napsal, že „kdo nemá argumenty, uráží.“ Schillerovou také vyzval k omluvě a smazání komentáře. To ale politička odmítá.

„Je potřeba se vrátit do důvodu rozepře. Začala tím, že mě před týdnem paní Pekarová Adamová označila za hlásnou troubu Kremlu. Absolutně pro to není žádný podklad. Pokud si vzpomínám, tak před volbami byla oblepená Česká republika, billboardy Andreje Babiše s Putinem. Oni se nikdy nesetkali, nikdo nemůže říct, že by hnutí ANO bylo proruské,“ řekla Schillerová serveru iROZHLAS.cz.

Za předsedkyni Sněmovny se postavil i ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) a jeho mluvčí Daniel Drake. Šéf české diplomacie Schillerové doporučil „jet se na Ukrajinu podívat na vlastní oči, aby viděla, čeho je Rusko schopno“. Její přirovnání označil za „hloupá“ a slovník za „pavlačový“. Mluvčí Drake napsal, že „srovnávat demokraticky zvolenou předsedkyni sněmovny s paní z totalitního státu, která naší zemi opakovaně vyhrožuje, je fakt hnus“.

Své stranické kolegyně se pak zastal místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Ten premiérovi vzkázal, aby přestal hnutí poučovat o politické kultuře. „Jestli má někdo monopol v Česku na urážlivé nálepkování, pak to je Váš elitářský kabinet... Ne, nebudeme stát v rohu a nebudeme šoupat nohama,“ napsal Havlíček.

O nálepkování pak v rozhovoru pro iROZHLAS.cz mluvila také Alena Schillerová. „Já jsem bohužel generace, která si pamatuje z minulého režimu, co znamenalo říct jiný názor. Prožila jsem skoro polovinu života v totalitě a vím, že to znamenalo okamžitě dostat nálepku nějakého imperialistického štváče. To byla taková doba. Třicet let byl poměrně klid od nálepkování a tato garnitura s tím opět přichází.“

Ozval se i další poslanec hnutí ANO Radek Vondráček, předchůdce Pekarové Adamové v čele Sněmovny. I on zmínil, že Alenu Schillerovou Pekarová Adamová před týdnem označila za „hlásnou troubu ruské propagandy“. „S Ruskem a Putinem spojuje kde koho. Alena Schillerová nebyla ta, kdo spor vyvolal, ale jen použila váš obvyklý koaliční slovník. Jestli se nelíbí, vyřešte si to u vás,“ napsal Vondráček.

Podobně se obhajuje i sama Schillerová. „Já jsem jenom použila slovník, jehož nositelkou zejména je Markéta Pekarová Adamová,“ uzavřela šéfka poslanců ANO.