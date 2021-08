Schillerová: Pokud by Babiš navrhl, ať o šéfovi BIS rozhodne příští vláda, nebylo by to nic proti ničemu

Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) by rozuměla tomu, pokud by premiér Andrej Babiš (ANO) nechal rozhodnutí o jmenování ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) na příští vládě. Podle předsedy opoziční ODS Petra Fialy by takový postup nebyl správný, premiér se podle něho bojí Hradu. Schillerová a Fiala to řekli v nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Praha 13:26 8. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně financí Alena Schillerová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Babiš bude jednat v pondělí o řediteli BIS s vicepremiérem a předsedou koaliční ČSSD Janem Hamáčkem. Potom by mělo být známo stanovisko vlády.

Ve hře je také jmenování nynějšího ředitele civilní kontrarozvědky Michala Koudelky na další funkční období. To nynější mu končí v polovině srpna. Pokud by řádný ředitel jmenován nebyl, BIS by v mezidobí vedl Koudelkův zástupce Jan Pavlíček.

Schillerová ocenila, že Babiš probere věc v koalici. „Myslím si, že pokud by přišel s návrhem, ať si to rozhodne příští vláda, tak by to nebylo nic proti ničemu,“ řekla. Podotkla, že pokud by byl Koudelka znovu jmenován, jeho další funkční období by překročilo i mandát kabinetu, který vznikne na základě výsledků říjnových sněmovních voleb.

‚Premiér se bojí Hradu‘

Fiala označil nynější situaci kolem ředitele BIS za „šarádu“ a za „tanečky“. Připomněl, že proti Koudelkovi opakovaně vystupuje prezident Miloš Zeman. „Pan premiér se bojí Hradu,“ míní šéf ODS.

Schillerová takovou interpretaci odmítla. Záležitost Fiala vnímá do jisté míry jako zápas o orientaci Česka. Poukázal na to, že civilní kontrarozvědka funguje a je oceňována zahraničními partnery. „Neexistuje důvod, proč teď ji personálně destabilizovat,“ zdůraznil.

Ředitele BIS jmenuje podle zákona vláda po projednání ve sněmovním bezpečnostním výboru. Opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), která stejně jako další opoziční koalice Pirátů a STAN Koudelku podporuje, kvůli nynější situaci podnítila svolání mimořádné schůze dolní komory. Poslanci se mají sejít v pátek. Kritické je k nynějšímu řediteli civilní kontrarozvědky hnutí SPD a také KSČM.